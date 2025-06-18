إنزاجي كاد يبيع المباراة وفليحضر "الساحر الإفريقي" .. اللحظة الخالدة لنجم الهلال تتصدر أبرز ردود الفعل على قمة ريال مدريد

كيف تفاعل الجمهور مع أحداث مواجهة ريال مدريد والهلال؟

في مباراة ماراثونية ثانية بين ريال مدريد والهلال بعد نهائي كأس العالم للأندية 2022 الذي انتصر به الميرينجي (5-3) .. ثأر الزعيم – ولو بشكل جزئي – في نسخة مونديال 2025..

افتتح ريال مدريد والهلال ليلة الأربعاء، مشوارهما في كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وسط مستوى فني رائع من الثاني تحديدًا.

الميرينجي تقدم أولًا بهدف جونزالو جارسيا في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، فيما أدرك الزعماء التعادل في الدقيقة 41 من الشوط نفسه بفضل ضربة جزاء، سددها روبن نيفيش بنجاح.

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وتباينت ردود الفعل حول المباراة على مدار مرور دقائقها، ما بين إشادات جماهيرية وسخط أحيانًا وغضب جم أوقاتًا أخرى.

دعونا نطلعكم على أبرز ردود فعل الجماهير حول مواجهة ريال مدريد والهلال في السطور التالية..