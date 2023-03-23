إندريك مجرد البداية! الجيل الذهبي من مواهب البرازيل الشابة على وشك الاستيلاء على أوروبا

أنجح دولة في كأس العالم لم تفز بالمسابقة منذ أكثر من 20 عامًا، ولكن مجموعة من المواهب الشابة قد تنجح في تغيير قدر البرازيل..

عندما تم الكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة NXGN 2023 يوم الثلاثاء، كانت هناك دولة واحدة سيطرت على القائمة المكونة من 50 شخصًا.

كان لدى البرازيل ما لا يقل عن ثمانية لاعبين من بين قائمة أفضل المواهب الشابة في العالم للاعبين ولدوا في عام 2004 أو بعد ذلك، بما في ذلك إندريك الحائز على جائزة NXGN Nine.

بالنظر إلى بعض المواهب البرازيلية التي تواجدت في القائمة السنوية لأفضل مواهب كرة القدم في السنوات الأخيرة، مثل ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو، من الصعب ألا تشعر بالحماسة بشأن احتمالية ظهور جيل ذهبي لمنتخب البرازيل يضم هؤلاء النجوم الشباب.

بالطبع، يتم الحكم على الأجيال البرازيلية في نهاية المطاف عبر أمر واحد، وهو الفوز بكأس العالم أم لا.

ينظر عشاق الدولة الأمريكية الجنوبية عمومًا إلى جيلين - الجيل الذي قاده بيليه نحو الفوز بثلاثة ألقاب في كأس العالم بين عامي 1958 و1970، وفريق رونالدو وكافو - وأخيرًا - رونالدينيو، الذي وصل إلى ثلاث نهائيات متتالية، وفاز مرتين باللقب، على أنه المعيار الذهبي.

وبينما لم يكن هناك فائز برازيلي بالكرة الذهبية منذ كاكا في عام 2007، فلا شك في أن لاعبي كرة القدم البرازيليين بدأوا بالسيطرة على صدارة اللعبة الأوروبية مرة أخرى.

على سبيل المثال، شهدت المواجهة الأخيرة بين ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا وجود ستة لاعبين دوليين مختلفين في البرازيل.

تشير NXGN لهذا العام إلى أن الرقم سيزداد فقط خلال العقد المقبل أيضًا.