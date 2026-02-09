"إندريك عائد لا محالة".. هل كشف وكيل البرازيلي عن خطة التضحية بأحد نجوم ريال مدريد؟

بثقة كبيرة ودون مواربة، حسم تياجو فريتاس وكيل أعمال النجم البرازيلي إندريك الجدل الدائر حول مستقبل موكله مع أولمبيك ليون الفرنسي.

فقد أكد في تصريحات إعلامية نقلتها "آس" أن قرار عودة المهاجم الشاب إلى صفوف ريال مدريد في شهر يونيو المقبل قد اتخذ بالفعل، مشدداً على أن الإعارة الحالية ليست إلا فترة إعداد قصيرة الأمد لا تقبل التمديد.

لكن هذه الثقة المطلقة تفتح باباً واسعاً للتساؤلات في العاصمة الإسبانية مدريد حول كيفية ضمان وكيل لاعب شاب لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره مكاناً أساسياً أو حتى هاماً في فريق يمتلك بالفعل أقوى خط هجوم في العالم بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو هل يمتلك فريتاس معلومات لا يعرفها الجمهور عن مغادرة كبرى وشيكة في الصيف، أم أن هناك اتفاقاً مسبقاً مع الإدارة والمدرب القادم يضمن للبرازيلي دوراً محورياً في المشروع الجديد.

في السطور التالية نقرأ ما بين سطور تصريحات الوكيل ونحلل السيناريوهات التي قد تفسر سر هذا التأكيد القاطع بالعودة.