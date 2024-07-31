حتى لا تتكرر تجربة روكي .. الوصفة السحرية لانفجار إندريك مع ريال مدريد!

مهمة ليست سهلة على "المتخصص" كارلو أنشيلوتي

منذ وقت ليس ببعيد، ظهرت ثنائية فيتور روكي وإندريك، لتخلق الكثير من التوقعات حول كل منهما ليصبح "الشيء الكبير القادم" سواء في البرازيل أو العالم.

كان من الطبيعي أن يلتفت ريال مدريد وبرشلونة لكل منهما، وظهرت حالة من المنافسة الشديدة على الظفر بأي من الثنائي الشاب لتأمين مركز المهاجم الصريح لسنوات عديدة.

روكي انضم إلى برشلونة ودخل قائمة الفريق في يناير 2024 قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، وأما إندريك فقد وقع لريال منذ ما يقرب من عام، وتم تقديمه بشكل رسمي مع الميرينجي هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد.

الأول فشل بشكل ذريع مع الفريق الكتالوني، وأصبح مهددًا بالرحيل هذا الصيف، وأما إندريك فأمامه مهمة صعبة للغاية لتفادي تكرار نفس السيناريو..