"إنجلترا هي السبب في أنني ما زلت ألعب كرة القدم" - إيلي روبوك تتحدث بصراحة عن إصابتها بجلطة دماغية في سن الـ 24، وتغلبها على الشكوك في تعافيها، و"صدمة" استدعائها للمنتخب الوطني للسيدات
عانت روبوك من احتشاء في الفص القذالي خلال موسم 2023-24، مما جعلها غير قادرة على لعب كرة القدم أو حتى العمل في صالة الألعاب الرياضية لمدة ستة أشهر تقريبًا. وهو نوع من السكتة الدماغية ناتج عن انسداد شريان في الدماغ، والذي كان مرتبطًا بعيب بسيط في القلب. اكتشفت حارسة المرمى لاحقًا بعد خضوعها لعملية جراحية أن لديها ثقبًا صغيرًا في قلبها، والذي تم إغلاقه في النهاية.
أدى ذلك إلى استبعادها من بقية الموسم مع مانشستر سيتي وبدء طريق طويل للتعافي بالنسبة للاعبة الدولية الإنجليزية 11 مرة، التي كانت جزءًا من الفريق الذي فاز ببطولة أوروبا 2022 والمنتخب الذي وصل إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023، والذي أقيم قبل بضعة أشهر فقط من ظهور تشخيص روبوك.
وقالت هذا الأسبوع، في حديثها مع England Football عن العامين الماضيين بعد عودتها إلى منتخب إنجلترا: "كان الأمر جنونيًا للغاية، بعد خروجي من كأس العالم واللعب لأحد أفضل الأندية في البلاد. كان تلقي هذا الخبر صعبًا للغاية. فجأة تجدين نفسك في موقف مجهول. هل سأتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى؟ أم لا؟"
الكثير في وقت قصير: روبوك يشرح سبب "عدم نجاح" انتقاله إلى برشلونة
روباك ستغادر مانشستر سيتي في نهاية موسم 2023-24، وعلى الرغم من كل ما مرت به، وقعت مع برشلونة، الذي فاز للتو بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا في ثلاثة مواسم. ومع ذلك، كانت لا تزال تكافح من أجل العودة بعد فترة توقفها عن اللعب والتأثير النفسي لكل ما حدث.
قالت: "كان الأمر لا ينتهي أبدًا. حتى الآن، لا تزال هناك لحظات أفكر فيها: 'لا أعرف ما إذا كان الأمر يستحق العناء أم لا'، ولكن هذه هي العقلية التي يجب أن أستمر في اتباعها. كانت هناك أسابيع صعبة، لا يمكنني الكذب. كان الأمر نفسيًا أكثر من أي شيء آخر، ولهذا السبب ربما لم تسر الأمور على ما يرام في برشلونة، لأنني لم أكن في حالة نفسية جيدة للعب في نادٍ يتنافس في دوري أبطال أوروبا. ربما كان العبء ثقيلًا بعض الشيء، في وقت مبكر جدًا، لكنه كان حلمًا، لذا أردت أن أبذل قصارى جهدي. بالتأكيد كانت هناك أوقات، حتى في السنة الأولى في برشلونة، لم أكن أعرف ما إذا كنت سأتمكن من الوصول إلى هذا المستوى مرة أخرى".
الدافع وراء كل ذلك: اللعب مرة أخرى مع منتخب إنجلترا
لكن كان هناك دافع قوي وراء رغبة روبوك في الاستمرار باللعب ومواصلة الكفاح ضد تلك الشكوك، وهو تمثيل بلدها. "هذا هو سبب لعب كرة القدم، بصراحة"، قالت. "يمكنك التحدث عن الفوز بالكؤوس والميداليات، لكنني أعتقد أن تمثيل بلدك، مع هذه المجموعة من الفتيات أيضًا، لدي هنا بعض الأصدقاء المميزين حقًا، منذ اللحظة التي حدث فيها كل شيء، كان هذا أولويتي القصوى.
سواء كان ذلك ممكنًا أم لا، فهذا هو السبب الذي يجعلني على الأرجح ما زلت ألعب كرة القدم، لألعب من أجل بلدي. هذا هو أهم شيء في مسيرتي الكروية. إنه أولويتي القصوى".
لماذا يعتبر استدعاء إنجلترا "الصادم" أحد "أكبر إنجازات" روبوك؟
الآن، عادت روبوك إلى تشكيلة إنجلترا، حيث تم ضمها إلى فريق ويجمان للمباريات ضد أوكرانيا وأيسلندا في مارس بعد أن استمتعت بسلسلة من المباريات مع أستون فيلا، الذي انضمت إليه في الصيف الماضي. تم ضم اللاعبة البالغة من العمر 26 عامًا كبديلة لإصابة في نوفمبر الماضي، لذا كانت موجودة في هذا الوسط مؤخرًا، ولكن هذه هي أول مرة يتم استدعاؤها بشكل كامل منذ أكتوبر 2023، وهو أمر يجعلها فخورة للغاية، حتى لو كانت "مصدومة" عندما حدث ذلك. "لم أكن أتوقع ذلك"، اعترفت روبوك. "كنت في غاية السعادة.
"ما زلت أقول إن العودة إلى هذا المعسكر هي أحد أكبر إنجازاتي، على الرغم من كل الميداليات وكل شيء، لأنني أعرف ما تطلبه ذلك على مدار العامين ونصف العام الماضيين، وما كان عليه من إرهاق للأشخاص من حولي. فليس كل شيء وردية كل يوم.
"لا أريد أن أعامل بشكل مختلف بسبب كل ما حدث. الأمر يتعلق بالأداء وأنا أعلم أن ذلك بحد ذاته يقول الكثير، أن يتم اختياري، لأنني أعلم مدى تركيز سارينا على الأداء الجيد والارتقاء إلى مستوى الفريق، لذلك بالنسبة لي، هذا ربما يكون أكبر تقدير".
