إنجلترا وأيرلندا | بعيدًا عن أنشيلوتي.. بيلينجهام يتحول إلى زيدان في 45 دقيقة!

ماذا فعل النجم الإنجليزي؟

قاد جود بيلينجهام منتخب إنجلترا لتحقيق فوز كبير على أيرلندا بنتيجة 5-0 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة)من مباريات المجموعة الثانية في المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.

انقلبت المباراة رأسًا على عقب بمجهود فردي من نجم ريال مدريد، الذي راوغ مدافع أيرلندا ليام سكيلز، وأجبره على ارتكاب مخالفة داخل منطقة الجزاء، ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية (ويطرد)، قبل أن يترجم هاري كين ركلة الجزاء التي حصل عليها (جود) إلى هدف أول في الدقيقة 53.

بهذا الفوز الكبير، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، لينهي حقبة مديره الفني المؤقت لي كارسلي بصورة مميزة، إذ صعد إلى المستوى الأول بالبطولة، والتي سيخوض منافساتها تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.