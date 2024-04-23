إنجاز تاريخي أم إحراج متكرر؟.. انهيار مانشستر يونايتد أمام كوفنتري أفسد نجاحهم بالتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزى

هل يواصل اليونايتد انهياره؟

نجح فريق مانشستر يونايتد في التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية على التوالى بعد فوزه بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة على كوفنتري سيتي، ورغم ذلك لا يمكن للمدرب الهولندي إريك تين هاج، الاستمرار أكثر من ذلك في قيادة الشياطين الحمر.

وشارك السير جيم راتكليف، يوم الأحد الماضي في ماراثون لندن وسجل مسافة مذهلة بلغت أربع ساعات ونصف الساعة بعمر 71 عامًا ثم توجه لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي فى نهاية الشوط الأول وكان اليونايتد متقدمًا بنتيجة 2-0، ثم أحرز برونو فرنانديش، الهدف الثالث للشياطين الحمر، ولكن بعد ذلك تراجع الفريق بشكل مفاجئ وأدرك كوفنتري سيتي التعادل بشكل مثير ووصلت المباراة لركلات الجزاء الترجيحية التى ابتسمت أخيرًا لليونايتد، ولكن بالتأكيد مع حدث لن يمر بسهولة.