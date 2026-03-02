Getty Images Sport
إنتر ويوفنتوس يستعدان لمعركة انتقال أليسون، حيث يرى عملاقا الدوري الإيطالي نجم ليفربول حلاً لمشاكل حراسة المرمى
شكوك حول حراس المرمى في إنتر ويوفنتوس
يستعد العملاقان الإيطاليان لمواجهة حاسمة في فترة الانتقالات القادمة، حيث يضع كلاهما أولوية قصوى على التعاقد مع حارس مرمى من الطراز العالمي. بالنسبة لإنتر، فإن الدافع وراء هذا البحث واضح تمامًا. يقترب الحارس المخضرم يان سومر بسرعة من نهاية عقده الحالي ولن يعرض عليه النادي تجديدًا لتمديد إقامته.
على الرغم من الاستثمار الكبير في خوسيب مارتينيز، إلا أن الحارس الإسباني لم يقدم بعد الضمانات اللازمة ليرث القميص رقم واحد بشكل دائم. وبالتالي، فإن الرئيس التنفيذي بيبي ماروتا والمدير الرياضي بييرو أوسيليو مستعدان للموافقة على استثمار كبير. في الوقت نفسه، يواجه يوفنتوس نفس المشكلة في خط الدفاع. فقد تعرض كل من ميشيل دي جريجوريو وماتيا بيرين لانتقادات مؤخرًا، مما دفع المدير داميان كومولي إلى الاستماع إلى العروض الواردة لعلاج نقاط الضعف الدفاعية التي عانى منها البيانكونيري.
المحاولة الفاشلة لضم جانلويجي دوناروما
يأتي البحث المحموم عن حارس مرمى جديد بعد صيف محبط فشل فيه العملاقان الإيطاليان في تحقيق هدف طويل الأمد. ليس سراً أن كلا الناديين كانا على اتصال مستمر مع محيط جانلويجي دوناروما العام الماضي. حاولا إغراء اللاعب الدولي الإيطالي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية كانت متوقعة بشدة لتأمين مستقبلهما.
ومع ذلك، أدى الانهيار المفاجئ لعلاقة الحارس مع الإدارة الباريسية إلى تسريع رحيله قبل الموعد المتوقع بكثير. اضطر باريس سان جيرمان إلى بيعه على الفور، ووافق رسميًا على انتقاله إلى مانشستر سيتي. أجبر هذا التطور غير المتوقع كلا من يوفنتوس وإنتر على التخلي تمامًا عن خططهما للتعاقدات والبحث بشكل مكثف في أماكن أخرى عن حارس مرمى متميز لضمان تحقيق طموحاتهما المحلية والأوروبية.
أليسون يبرز كهدف رئيسي في الدوري الإيطالي
مع استقرار دوناروما الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، عادت أنظار منافسيه في الدوري الإيطالي إلى أنفيلد. وفقًا لصحيفة La Repubblica الإيطالية، تم تحديد نجم ليفربول أليسون كحل ممتاز. يجد أليسون نفسه في موقف حرج، حيث أنفق ليفربول مبلغًا كبيرًا لضم جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا ليصبح في النهاية حارس المرمى الأول بلا منازع.
من المقرر أن تنتهي صلاحية عقد أليسون الحالي مع ليفربول في 30 يونيو 2027، مما يوفر فرصة استراتيجية للأندية الإيطالية. ونظرًا لوضعه، يشير التقرير إلى أن ليفربول قد يكون على استعداد للتخلي عنه، حيث سيبلغ 34 عامًا في أكتوبر، كما أن خبرته في الدوري الإيطالي تجعله خيارًا جذابًا للغاية.
التغلب على عقبات الرواتب والبدائل المكلفة
في حين أن اللاعب البرازيلي يمثل فرصة استثنائية، فإن أي صفقة محتملة ستعتمد بشكل كبير على لوجستيات مالية معقدة. العقبة الرئيسية هي الرواتب الضخمة التي يطلبها. كما أبرز التقرير الأصلي، فإن المشكلة هي أن راتبه البالغ 5 ملايين يورو يجعله بعيدًا عن متناول النيرازوري والبيانكونيري.
إذا ثبت أن مطالب الرواتب الضخمة هذه لا يمكن التغلب عليها، فإن كلا الناديين لديهما خيارات محلية بديلة، على الرغم من أن أياً منها ليس رخيصاً. يطالب ماركو كارنيسيكي من أتالانتا برسوم باهظة لا تقل عن 45 مليون يورو، في حين أن غولييلمو فيكاريو من توتنهام سيكلف ما لا يقل عن 30 مليون يورو. وبالتالي، فإن التفاوض على خفض راتب أليسون يظل الخيار الأكثر جاذبية لإنتر ويوفنتوس لحل أزمتي حراس المرمى لديهما.
