Conte Inter Napoli
مشاهد لم تُذاع من قمة إنتر ونابولي .. كواليس ضربة جزاء مخيتاريان وطرد أنطونيو كونتي

كونتي بطل المباراة الكبيرة بين إنتر ونابولي: طرد المدرب من ليتشي بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها إنتر. إليكم مشاهد حصرية من Bordocam على DAZN..

انتهت المباراة الكبيرة في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي بتعادل مثير 2-2 بين إنتر ونابولي أمام جمهور سان سيرو.

تقدم النيرازوري مرتين بفضل هدفي فيديريكو ديماركو والركلة الجزائية التي سجلها هاكان تشالهان أوغلو، لكن نابولي عاد إلى التعادل بفضل ثنائية سكوت مكتوميناي.

لكن ما أثار الجدل كان ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح إنتر، بعد مراجعة على أرض الملعب، مما أثار غضب أنطونيو كونتي، الذي طرده الحكم دوفيري. كشفت "بوردوكام" من "DAZN" عن بعض الصور غير المنشورة للمباراة الأكثر ترقبًا في هذا الدوري، والتي كانت مليئة بالإثارة.

  • تدخل خوان جيسوس على تورام

    في الدقيقة 18، وصل خوان جيسوس قبل الجميع، وأبعد الكرة، لكن قدم البرازيلي بقيت عالية جدًا وأصابت صدر تورام؛ لاعب إنتر، الذي بقي على الأرض متألمًا.

    "قدمي وصلت أولاً"، يقول خوان جيسوس للحكم، بينما باريلا ولاوتارو يحتجان، ودوفيري يوضح: "لم يفعل ذلك عن قصد". رد "تورو" ساخرًا: "حسنًا، الآن سأفعل ذلك أيضًا".

    يلاحظ تورام أن قميصه ممزق ويخرج من الملعب لتغييره، فيما ينظر إليه كونتي ويبتسم، ويرد رقم 9 بإنتر، دائمًا بابتسامة: "مرحبًا يا سيدي!". ثم يرد مهاجم النيراتزوري غاضبًا على أحد أعضاء مقاعد البدلاء في نابولي الذي اقترب من خط الملعب: "نعم، إنه أصفر، بل أحمر أيضًا!". عندها يتدخل كيفو؛ المدير الفني لفريق ميلانو، ليطلب من باريلا أن يهدأ.

  • الصرامة تجاه إنتر

    في الدقيقة 68، حدثت اللحظة الحاسمة في المباراة: لعب مخيتاريان الكرة في منطقة الجزاء متقدماً بفارق ضئيل على رحماني، وسقط على الأرض بعد أن داس عليه مدافع نابولي نفسه.

    كيفو واثق تمامًا ويخاطب الحكم الرابع كولومبو على الفور: "إنها ركلة جزاء". بينما يقترب خوان جيسوس من مخيتاريان على الأرض و"يضربه" بركلتين على ظهره. يستدير الأرميني ويكرر: "إنها ركلة جزاء، إنها ركلة جزاء".

    بالنسبة لنابولي، لا يوجد شيء، ويقوم ميلينكوفيتش-سافيتش بالفعل بوضع الكرة لاستئناف اللعب بركلة من الخلف عندما يظهر على الشاشة الكبيرة في سان سيرو: "مراجعة تقنية الفيديو جاري". يتوجه كيفو إلى زملائه قائلاً: "سيراجعها"، بينما قام كولاروف بالفعل بمراجعتها ويقرر بإيماءات واسعة: "ركلة جزاء، إنها ركلة جزاء".

    يشرح كولومبو لكونتي: "هناك مراجعة لخطأ على مخيتاريان". المدرب من سالنتو: "أوه، لا تمزحوا...". قبل المراجعة، صرخ ديماركو على تورام ليذهب "يحمي" نقطة الجزاء لتجنب حوادث مشابهة لتلك التي وقعت مع بافلوفيتش في ميلان-جنوى. وعندها، أعلن دوفيري عن احتساب ركلة جزاء.

  • كونتي يفقد أعصابه: احتجاجات غاضبة وحمراء

    بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر، فقد أنطونيو كونتي أعصابه وصرخ في وجه الحكم قبل أن يركل كرة بالقرب منه باتجاه المنعطف الجنوبي.

    دي لورينزو يطلب تفسيرات جديدة: "رحماني يذهب إلى الكرة ثم يضع قدمه عليها. لكن ماذا يجب أن نفعل؟ أخبرني ماذا يجب أن نفعل في منطقة الجزاء؟". لكن دوفيري لا يجيب ويتم استدعاؤه إلى جانب الملعب ويخرج البطاقة الحمراء لكونتي.

    يلقي كونتي زجاجة صغيرة قبل أن يواجه الحكم الرابع كولومبو بوجه عابس ويطلق كل غضبه: "اخجلوا! اخجلوا! عار عليكم!"، يصرخ مدرب نابولي وهو يغادر الملعب.

    في المقابل، كان سان سيرو في حالة من الفوضى، باريلا وباستوني وكيفو يحرضون الجماهير: "هيا! أعلى!"، يصرخ مدرب إنتر مخاطباً جماهير ناديه. 

    بينما حول نقطة الجزاء يتجمع عدد كبير من اللاعبين، يحاول هويلوند "إفسادها" لكن ميلينكوفيتش-سافيتش هو نفسه الذي أبعده.

  • الدقائق الأخيرة و2-2 لمكتوميناي

    في الدقائق الخمس عشرة الأخيرة، شوهد كونتي واقفاً خلف بوابة كانت تفتح في السابق على أرض الملعب. عند تسجيل ماكتوميناي الهدف الثاني لفريقه، احتفل المدرب الليتشي مع شقيقه الذي يعمل ضمن طاقمه.

    في النهاية، تم "التقاط" كونتي بسبب موقعه غير المعتاد، ودافع عن نفسه قائلاً: "قيل لي إنني أستطيع مشاهدتها من هنا".

