إنتر وميلان | الديربي ينقذ رقبة فونسيكا.. وإبراهيموفيتش يعض أصابع الندم!

ليلة من الزمن الجميل..

حقق ميلان فوزًا مستحقًا على حساب مضيفه إنتر بنتيجة (2-1) في ديربي ميلانو على ملعب جوزيبي مياتسا، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

بدأت المباراة بضغط مثالي من ميلان الذي أحرز هدف التقدم بمجهود فردي رائع من كريستيان بوليسيتش في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل فيديريكو ديماركو في الدقيقة 27 لإنتر.

وبينما كانت المباراة في طريقها إلى التعادل الإيجابي، نجح الروسونيري في هز الشباك من جديد برأسية رائعة لماتيو جابيا في الدقيقة 89.

ورفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف إنتر (حامل لقب الكالتشيو الموسم الماضي)، بينما يتصدر تورينو الترتيب بـ11 نقطة.