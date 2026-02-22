إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس | ليونيل ميسي أُصيب وفقد أعصابه مع عودة الدوري الأمريكي .. "فيلم رعب" رودريجو دي بول خذله ولويس سواريز في دور "الحكيم"!

وكأن إنتر ميامي عاد لعام 2023 وما قبله، أو بمعنى آخر "عودة إلى عصر ما قبل ميسي وفترته الأولى" .. هذه الكلمات تلخص حال إنتر ميامي في مباراة اليوم أمام لوس أنجلوس.

لاعبون لا يربطون الهجمات مع القائد ليو داخل المستطيل الأخضر، وسط كم تمريرات خاطئة أو تفضيل التمرير لآخر، وقائد يُهدر ما يصل له، وعندما يتكفل لصناعة الفرص لزملائه، فالإهدار سيد الموقف، حيث خلق ثلاث فرص، لم تُترجم أي منها إلى هدف، لكن إحقاقًا للحق لم يكن أي منها محققًا، إذ لم ينظم إنتر ميامي سوى فرصة خطيرة وحيدة على مرمى الخصم!

ميسي نفسه سدد أربع تسديدات على مدار المباراة، لكن وعلى غير العادة، لم تكن أي منها بين القوائم الثلاثة لمرمى لوس أنجلوس.

تلك الحالة الهجومية المزرية التي ظهرت بها كتيبة ماسيكرانو مع انطلاق الموسم الجديد، ما هي إلا انعكاس للمعاناه الكبيرة التي خاضها الوسط والدفاع..