إنتر ميامي ضد بورتو | ليلة تاريخية معتادة من ميسي تطارد راموس.. ولتنتهي حدود صداقة سواريز خارج الملعب يا ليو!

ميسي يبهر العالم بركلة حرة خطفت فوزًا ثمينًا لإنتر ميامي

الذهب لا يصدأ وهكذا هو بريق النجم الأسطوري ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي، كلما مر الزمان ازداد لمعانًا وإبهارًا لخصومه قبل عشاقه، وهذا ما حدث بالضبط في ليلة تاريخية وضع بها ميسي قدمًا لفريقه بين كبار المونديال.

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لتحويل تأخره أمام بورتو البرتغالي بهدف إلى فوز غالٍ وثمين بنتيجة (2-1)، مساء يوم الخميس على ملعب مرسيدس بنز، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

الفوز رفع رصيد إنتر ميامي إلى 4 نقاط، محتلًا وصافة المجموعة الأولى خلف بالميراس البرازيلي بفارق هدف، بينما يأتي بورتو ثالثًا بنقطة واحدة متساويًا مع الأهلي المصري.

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والسطور التالية ترصد فيها النسخة العربية من "Goal.com" ما قدمه الساحر في ليلة تاريخية جديدة تنضم إلى آلاف الليلية المضيئة التي قدمها ميسي وأسعدت جميع عشاق كرة القدم..