رغم مشاركته مع إنتر ميامي .. استبعاد ليونيل ميسي من معسكر الأرجنتين لمواجهتي الأوروجواي والبرازيل

كان ضمن القائمة الأولية إلا أنه تم استبعاده في الأخير..

Article continues below Article continues below Article continues below الموضوع يُستكمل بالأسفل ليونيل ميسي خارج القائمة الأرجنتينية لشهر مارس

لن يشارك في تصفيات كأس العالم ضد البرازيل أو أوروغواي

الأرجنتيني تحت "إدارة العبء" لبدء موسم 2025 في الدوري الأمريكي تابع GOAL على واتساب! 🟢📱