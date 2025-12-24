EndrickGoal Ar Only GFX
علي سمير

قبل أن يصبح بنزيما الجديد .. ليون لديه ما يكفي لإحياء مسيرة إندريك و"مصير مُظلم" ينتظره مع ريال مدريد

طريقان أمام المهاجم البرازيلي مع النادي الفرنسي

أخيرًا تم الإعلان عن "السر" الذي عرفه الجميع منذ أكثر من شهر، إندريك إلى ليون الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حتى يجد مستواه المفقود في سانتياجو برنابيو.

وصل إلى ريال مدريد وسط توقعات ضخمة، بأنه سيسر على خطى فينيسيوس جونيور ورودريجو وفيدريكو فالفيردي وغيرهم من النجوم اللاتينيين، ولكنه سار في طريق مختلف تمامًا دفع إدارة النادي للتدخل.

لظروف كان يمكنه تغييرها وأخرى خارجة عن إرادته مثل الإصابات وتغيير المدربين "رحيل كارلو أنشيلوتي وقدوم تشابي ألونسو"، كان على إندريك الخروج من دائرة الراحة على دكة البدلاء واختبار نفسه في مكان مختلف.

اسمه ارتبط بالعديد من الفرق، في الدوريات الإنجليزي والألماني والفرنسي، ليقع اختياره على ليون، منضمًا في صفقة إعارة لمدة 6 أشهر دون وجود أي خيار للشراء.

عندما يسمع عشاق ريال مدريد اسم ليون، تظهر حالة من الرومانسية، ويقول بعضهم :"سيعود لنا كريم بنزيما جديد"، ولكن بعيدًا عن تلك الأحلام، دعونا نتحدث عن الواقع الذي ينتظر إندريك على الأراضي الفرنسية..

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP

    تخصص تطوير المواهب

    لن نتجرأ على ذكر اسم فيرلان ميندي، لأن الظهير الفرنسي أرهق عشاق ريال مدريد من إصابات وتذبذب مستواه على مدار السنوات الماضية، ولن نعود بالزمن بعيدًا للحديث عن مايكل إيسيان وكريم بنزيما لأن الظروف تغيرت تمامًا.

    ولكن سنتحدث عن الهدايا التي قدمها هذا النادي لكبار أوروبا في آخر 5 سنوات، وهذا ما سيبعث بالتفاؤل لدى جماهير الميرينجي، بأن ليون يمكنه صقل موهبة إندريك وإعادته للمدرب تشابي ألونسو بأفضل صورة ممكنة.

    النموذج الأبرز في الفترة الأخيرة هو ريان شرقي، صانع ألعاب ليون السابق الذي انضم إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 36.50 مليون يورو فقط، ويعتبر من أنجح الصفقات في أوروبا هذا الموسم.

    الجميع التفت إلى أسماء أخرى، مثل الصفقة الأضخم فلوريان فيرتس لاعب ليفربول، وإيبيرتشي إيزي لاعب آرسنال، وكل منهما يعاني من الظهور بمستواه مع فريقه السابق، بينما ينثر شرقي سحره أسبوعيًا على ملعب الاتحاد، مسجلًا 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة حتى الآن.

    ماذا عن برادلي باركولا؟ اللاعب الذي انضم لباريس سان جيرمان بموسم 2023/2024 مقابل 45 مليون يورو، وساهم في جميع إنجازات النادي الفرنسي بشكل فعال منذ هذه اللحظة مع المدرب لويس إنريكي، وذلك بعدما قضى فترة مميزة مع ليون لفتت الأنظار تجاهه.

    لوكاس باكيتا كذلك، أصبح أحد أهم اللاعبين بمركزه في الدوري الإنجليزي، رغم لعبه مع فريق متواضع وهو وست هام، وكان على وشك الانتقال إلى مانشستر سيتي لولا قضية المراهنات الشهيرة.

    برازيلي آخر وهو برونو جيمارايش، الذي ضمه نيوكاسل بـ42.10 في موسم 2021/2022، وأصبح مطلوبًا لدى جميع كبار الدوري الإنجليزي، ولكنهم لم ينجحوا في ضمه بسبب ارتفاع سعره وتمسك الماكبايس به.

    وأخيرًا، مالو جوستو، مدافع ليون السابق، والذي يلعب حاليًا مع تشيلسي ويقدم مستويات مميزة تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا، بعد سنوات قضاها في أكاديمية ليون قبل تصعيده للفريق الأول في 2021.

    • إعلان
  • FBL-FRA-CUP-LYON-SAINT-CYRAFP

    نظرة على النسخة الحالية لليون

    أكاديمية النادي تعتبر من ضمن الأكبر والأنجح في العالم، وأخرجت العديد من المواهب، وهناك توقعات بأن يكون ماليك فوفانا لاعب الفريق الحالي من ضمن هؤلاء ممن خرجوا وتألقوا بعيدًا مع الكبار.

    ولكن بالحديث عن ليون حاليًا، الفريق الذي يقوده المدرب باولو فونسيكا، سنجد أن الأخير يقوم بمعجزة بعد كل ما حدث الصيف الماضي من أزمة مالية ومشاكل تخص الديون.

    ليون كان مهددًا بالهبوط لسبب إداري قبل انطلاق موسم 2025/2026، وذلك بسبب تجاوز الديون الحد المسموح به من الدوري الفرنسي، وصدر قرارًا بهبوطه بالفعل، قبل أن يتم الطعن عليه في وقت لاحق.

    رغم كل هذه الظروف الصعبة، فونسيكا قاد ليون للتواجد في المركز الخامس بالدوري الفرنسي بـ27 نقطة، مقابل 37 لصالح لانس المتصدر و36 لباريس سان جيرمان، ومكانه الحالي يؤهله للعب في الدوري الأوروبي.

    وعلى الجانب الأوروبي، يتواجد ليون في اليوروباليج هذا الموسم، ويحتل صدارة ترتيب مرحلة الدوري بـ15 نقطة، بعدما فاز في 5 مباريات وخسر مرة واحدة فقط، مما يعكس النجاح الهائل لفونسيكا بالنظر إلى الظروف المالية لناديه.

  • Paulo Fonseca LioneGetty Images

    أسلوب فونسيكا

    وبالحديث عن أسلوب مدرب ليون، سنجد أنه شخص صاحب عقلية هجومية واضحة، يحب الاستحواذ والبناء من الخلف، مع الحفاظ على مرونة اللعب وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم والعكس.

    يعتمد على خطة 4/2/3/1 أو طريقة أخرى وهي 3/4/2/1، مع ترك مساحة كبيرة للإبداع وتبادل المراكز بين اللاعبين، وهو أمر يناسب إندريك كثيرًا، بسبب تفضيله للارتجال في اللعب مثلما اعتاد مع بالميراس في البرازيل.

    المدرب البرتغالي في أشد الحاجة لمهاجم، لأن قائمة أول 5 هدافين هذا الموسم بها مهاجم واحد فقط، وجاءت كالتالي ..

    بافيل شولتس "صانع ألعاب" : 6 أهداف

    كورينتين توليسو "لاعب وسط" : 3 أهداف

    ألفونسو مورييرا "جناح أيسر" : هدفين

    مارتين ساتريانو "مهاجم" : هدفين

    ماليك فوفانا "جناح أيسر" : هدفين

    وساهم فونسيكا كذلك في صقل بعض المواهب التي نراها حاليًا، مثل ليني يورو لاعب مانشستر يونايتد، أيوب بوعدي موهبة ليل الفرنسي الذي يراقبه آرسنال وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

    صاحب الـ52 سنة، هو من منح ريكاردو كالافيوري الظهور الأول مع روما، في مباراة لعبها الفريق مع يوفنتوس وفاز فيها 3/1 في 2020، قبل أن يصبح بعدها الإيطالي أحد أفضل المدافعين في العالم وينتقل إلى آرسنال من بولونيا.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    طريقان أمام إندريك .. تاريخ المعارين ليس مبشرًا

    بعيدًا عن ليون، تجربة إندريك مع ريال مدريد كانت للنسيان، ولم يظهر أي مؤشرات تؤكد أنه سيكون نجمًا مستقبليًا للفريق، سجل 7 أهداف في 40 مباراة، ولكن وسط هذه الأرقام، هناك قدر كبير من العشوائية والاستهتار والمستويات المحبطة وزيادة في الوزن.

    هل من يرحل عن ريال مدريد يعود أقوى؟ دعني أصدمك، آخر لاعب خرج من النادي عائدًا لتحقيق نجاح ساحق كان فيديريكو فالفيردي، حيث ذهب إلى ديبورتيفو لاكورونيا في موسم 2017/2018، وعاد للتألق مع الميرينجي ليصبح أحد أهم أعمدة الفريق.

    وهناك نماذج أخرى نجحت ولكنها من زمن بعيد ..

    كاسميرو : إعارة إلى بورتو في 2014/2015، وعاد ليكون ثلاثية تاريخية مع لوكا مودريتش وتوني كروس وحقق العديد من الألقاب

    لوكاس فاسكيز : أعير إلى إسبانيول في 2014/2015 وتحسن عائدًا لريال مدريد، وتطور دوره بالتدريج ليصبح من العناصر المؤثرة بالفريق حتى لو ظهر كبديل في الكثير من الأحيان.

    بكل تأكيد هذا الطريق الذي يريده إندريك، ولكن هناك مسار آخر قد يسلكه البرازيلي، رينييه جيسوس اللاعب الذي أعير إلى بوروسيا دورتموند وجيرونا وغرناطة وفشل في إثبات نفسه.

    مارتين أوديجارد، ذهب إلى ريال سوسييداد وتألق كثيرًا، ولكنه عاد ليجد نفسه خارج الحسابات، مقررًا الرحيل إلى آرسنال في وقت لاحق.

    تاكيفوسا كوبو "موقفه يتشابه كثيرًا مع إندريك"، ظهر كموهبة استثنائية في اليابان، وحاول اكتشاف نفسه مع ريال مايوركا وفياريال وخيتافي، ولكنه لم يجد مكانًا له في سانتياجو برنابيو متجهًا إلى سوسييداد للنجاح هناك.

    داني سيبايوس، ذهب معارًا لآرسنال ولم يبهر مواطنه ميكيل أرتيتا، ليعود ليجد نفسه بديلًا سواء مع كارلو أنشيلوتي أو ألونسو، وسبق أن حاول النادي التخلص منه.

    وهناك أسماء أخرى مثل ألفارو أودريوزولا، بورخا مايورال، خيسوس فاييخو، وجميعم أعيروا ولم ينجحوا، وهذا هو الطريق الذي لا يريده إندريك الذي سيخوض التحدي المصيري الأكبر في مسيرته خلال الأشهر المقبلة!

الدوري الفرنسي
موناكو crest
موناكو
موناكو
ليون crest
ليون
ليون
الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
0