Goal.com
مباشر
AC Milan v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo و علي رفعت

إصابة وجراحة لوفتوس تشيك.. متى يعود نجم ميلان للملاعب؟!

لاعب وسط ميلان يضطر للخضوع لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها ضد بارما: ما الذي فعله لوفتوس تشيك ومدة التعافي.

تلقى نادي ميلان ومدربه ماسيميليانو أليجري أخبارًا غير سارة بغياب لاعب الوسط الإنجليزي روبن لوفيتوس تشيك لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام فريق بارما. 

واضطر اللاعب لخضوع لعملية جراحية بعد إصابته بكسور في أسنانه العلوية وفي عظام الفك العلوي نتيجة اصطدام عنيف خلال اللقاء.

ونشر النادي بيانًا رسميًا يوضح فيه الحالة الصحية للاعب وفترة التعافي المتوقعة وعدد المباريات التي سيفقد فيها الفريق خدماته. ويأتي هذا الغياب في وقت حرج من الموسم حيث يسعى الفريق لتعزيز موقفه في المنافسات المحلية والقارية.
NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

  • إصابة وجراحة لوفتوس تشيك.. متى يعود نجم ميلان للملاعب؟!

    أعلن نادي ميلان في بيان صدر بعد ظهر يوم الإثنين أن اللاعب روبن لوفيتوس تشيك تعرض لصدمة وجه خطيرة أدت إلى كسر في النتوء السنخي للفك. وتم إدخال اللاعب إلى قسم جراحة الوجه والفكين وعيادة الأسنان في أحد المستشفيات المتخصصة حيث خضع لعملية جراحية تحت إشراف الطبيب لوكا أوتيليتانو.

    وأكد النادي أن العملية الجراحية التي استهدفت تقليل الكسر وتثبيته تكللت بالنجاح التام. وأضاف البيان أن روبن يتمتع بحالة جيدة وقد غادر المستشفى بالفعل لبدء برنامج التأهيل. وتقدر الفترة الزمنية اللازمة للتعافي والعودة إلى الملاعب بنحو ثمانية أسابيع تقريبًا.

    • إعلان

  • كواليس الإصابة في ملعب سان سيرو

    غادر لاعب الوسط الإنجليزي ملعب المباراة محمولًا على محفة طبية بعد مرور عشر دقائق فقط من انطلاق مواجهة بارما. وسقط لوفيتوس تشيك فاقدًا القدرة على مواصلة اللعب بعد اصطدام مباشر بالرأس مع حارس مرمى فريق بارما كورفي الذي كان يحاول إبعاد الكرة بقبضة يده.

    وتم تثبيت حركة لاعب تشيلسي السابق ونقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وأظهرت الاختبارات الطبية أن اللاعب لم يعان من ارتجاج في المخ أو فقدان للوعي إلا أن قوة الاصطدام تسببت في كسور واضحة بالأسنان والعظام المحيطة بها مما جعل التدخل الجراحي أمرا لا مفر منه.

  • موعد عودة لوفيتوس تشيك للمباريات

    وفقا لما أعلنه نادي ميلان سيبقى لوفيتوس تشيك بعيدًا عن الملاعب لمدة شهرين. وهذا يعني أن موسم اللاعب لم ينته بعد حيث من المتوقع أن يتمكن من العودة للمشاركة في المباريات في نهاية شهر أبريل القادم. وقد يساهم هذا التوقيت في منح اللاعب فرصة لمساعدة فريقه في الجولات الختامية الحاسمة من الدوري الإيطالي.

    ومع ذلك يمثل هذا التعثر ضربة لآماله في الانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا المشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة. وسيحتاج اللاعب إلى فترة من استعادة الجاهزية البدنية والفنية فور انتهاء مدة التعافي الطبي لضمان العودة للمستوى الذي كان عليه قبل الإصابة.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

  • كم عدد المباريات التي سيغيب عنها لوفتوس-تشيك؟

    • كريمونيسي - ميلان (الدوري الإيطالي) - 1 مارس
    • ميلان - إنتر (الدوري الإيطالي) - 7/8 مارس
    • لاتسيو - ميلان (الدوري الإيطالي) - 14/15 مارس
    • ميلان - تورينو (الدوري الإيطالي) - 21/22 مارس
    • نابولي - ميلان (الدوري الإيطالي) - 4 أبريل
    • ميلان-أودينيزي (الدوري الإيطالي) - 11/12 أبريل
    • فيرونا - ميلان (الدوري الإيطالي) - 18/19 أبريل

    مشكوك فيه...

    • ميلان - يوفنتوس (الدوري الإيطالي) - 25/26 أبريل

  • رسالة اللاعب للجماهير عبر وسائل التواصل

    نشر لوفيتوس تشيك رسالة طمأن فيها محبيه مؤكدًا أن الضربة كانت قاسية لكن المرحلة الأصعب قد مرت بسلام. وقدم اللاعب شكره العميق لجميع أفراد الطاقم الطبي الذين اعتنوا به باحترافية كبيرة خلال الساعات الماضية. كما وجه رسالة شكر خاصة للمشجعين على رسائل الحب والدعم التي منحته قوة كبيرة لقراءة سماع تلك الكلمات.

    ووجه اللاعب التحية لزملائه في الفريق واصفًا المجموعة بأنها عائلة واحدة وأكد على ضرورة المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف النادي بروح الوحدة والقوة. وأرفق اللاعب مع رسالته صورًا تظهر حالته قبل وبعد العملية الجراحية كدليل على بدء مرحلة التعافي والعودة التدريجية.

    Loftus-Cheek MilanInstagram

الدوري الإيطالي
كريمونيزي crest
كريمونيزي
كريمونيسي
ميلان crest
ميلان
ميلان
0