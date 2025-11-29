"إصابة مزيفة والحكام لا يمكنهم فعل شيء".. مدرب ليدز يشكو من تصرف دوناروما

بالرغم من الخسارة وغضب فاركه، إن هناك لقطة بقيت عالقة في ذهنه، عندما طلب الحارس دوناروما، تلقي العلاج، واستدعى الطاقم الطبي وتوقفت المباراة لعلاج الحارس الإيطالي، ,خلال هذه الاستراحة في المباراة، استدعى جوارديولا اللاعبين العشرة الآخرين في مانشستر سيتي لإعطائهم تعليمات جديدة بعد أن غير ليدز تشكيلته.

وتمكن ليدز من التعادل، إلا أن مانشستر سيتي حافظ على فوزه في الوقت القاتل، لكن فاركه لم يكن سعيدًا بتصرفات الحارس الإيطالي. وطلب تغيير بعض القواعد لتجنب مثل تلك المواقف التي شهدتها مباراة اليوم السبت.

وقال المدرب الألماني في تصريحات صحفية: "الجميع يعرف سبب سقوط دوناروما، أليس كذلك؟ الأمر ليس خافيًا على أحد. يمكنكم أن تسألوني عن رأيي في الأمر، لماذا سقط، أعتقد أن السبب واضح، هذا ضمن القواعد. إنه تصرف ذكي وأعجبني، إذا كان في إطار اللعب النظيف، يجب أن يكون هكذا، فأنا أبقيه لنفسي وأترك للسلطات إيجاد حلول له".

وتابع: "ما حدث ضمن القواعد. سألت الحكم الرابع إذا كان يريد أن يفعل شيئًا، فقال لي لا، أيدينا مقيدة، لا يمكننا فعل أي شيء، إذا لم نعلم لاعبينا في كرة القدم ماذا يفعلون من حيث اللعب النظيف والروح الرياضية، وإذا حاولت التلاعب بالقواعد لصالحك، ويمكنك التظاهر بالإصابة من أجل إجراء محادثة إضافية مع الفريق، أعتقد أن هذا ليس شيئًا يعجبني شخصيًا، ولكن إذا كان ذلك ضمن القواعد، فلا يمكنني الشكوى منه".

وأكمل: "توصيتي هي أنه إذا حدث هذا، فيجب أن يكون كل 50-50 للفريق الضيف بدلاً من الفريق المضيف، بعد 90 دقيقة عند 2-2، كنت سأطلق صافرة النهاية بدلاً من إضافة الوقت الإضافي. هناك أدوات يمكنك استخدامها للتأكد من عدم حدوث هذا. هناك سبب وراء سقوط الحارس وليس لاعب الميدان؛ لاعب الميدان سيضطر إلى الخروج. أعتقد أنني أشك في قدرة السلطات على إيجاد حل، من منظور اللعب النظيف، كما أنني لا أنتقد زميلي جوارديولا، إذا كان لديه الوقت للقيام بذلك وإذا كان هناك إصابة، كنت سأفعل ذلك. لدينا علاقة رائعة، وبيب هو أفضل مدرب في العالم بفارق كبير. لا يوجد أحد أفضل منه في تعديل شيء ما في المباراة لا يوجد أي انتقاد لبيب. الجميع يعرف أن هذا يحدث".