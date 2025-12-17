إصابة بوبGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee و زهيرة عادل

ضربة قوية .. إصابة لاعب مانشستر سيتي أمام برينتفورد

بعدما كان يحاول استعادة عملية تطوره، التي توقفت الموسم الماضي، من جديد!

تعرض مانشستر سيتي لضربة قوية بسبب الإصابات خلال مباراة ربع نهائي كأس كاراباو ضد برينتفورد، حيث اضطر الشاب أوسكار بوب إلى الخروج مبكراً بسبب إصابة.

وغاب بوب عن معظم موسم 2024-25 بعد تعرضه لكسر في الساق ثم عاد الجناح النرويجي إلى الملاعب في مارس الماضي، لكنه لم يحظى بفرصة كبيرة للعب تحت قيادة بيب جوارديولا في الموسم الحالي.

  • بوب يغادر الملعب بسبب إصابة جديدة

    حقق بوب إنجازًا كبيرًا في موسم 2023-24، لكنه تعرض لانتكاسة كبيرة في تطوره كلاعب في الموسم التالي، حيث قضى معظم العام خارج الملاعب بعد إصابته بكسر في ساقه. 

    وظل الشاب خارج الملاعب لمدة 200 يوم و48 مباراة، قبل أن يعود إلى الفريق في مارس من هذا العام.

    يوم الأربعاء، خلال مباراة ربع نهائي كأس كاراباو بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، اضطر بوب إلى مغادرة الملعب في الدقائق العشرين الأولى من المباراة، حيث أشرك جوارديولا فيل فودن ليحل محل اللاعب النرويجي.

    وحاول أخصائي العلاج الطبيعي للفريق في البداية علاج ساق بوب قبل أن يعلن أنه لن يتمكن من مواصلة اللعب. فيما كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا يشعر بخيبة أمل واضحة أثناء مغادرته ملعب الاتحاد.

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-BRENTFORDAFP

    توقف تطور بوب بسبب إصابات متكررة

    كان بوب يعتبر أحد ألمع المواهب التي تخرجت من أكاديمية شباب مانشستر سيتي عندما ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في موسم 2023-24، لكن الإصابات المتكررة حدّت من وقت لعبه في النادي، مما أعاق تقدمه كلاعب.

    وفي الموسم الحالي، شارك الشاب في خمس مباريات فقط في الدوري وتراجع ترتيبه ببطء خلف جيريمي دوكو، حيث لم يلعب سوى 720 دقيقة على أرض الملعب وساهم بتمريرة حاسمة واحدة فقط، جاءت في فوز سيتي 4-0 على وولفز في المباراة الافتتاحية للموسم.

    على الرغم من وقت لعبه المحدود، لا يزال جوارديولا يدعم بوب، حيث قال المدرب الإسباني في وقت سابق من الموسم: "أنا سعيد جدًا بعودته. لا أعرف كم مضى من الوقت منذ أن لعب 90 دقيقة، ربما عام واحد، لكنه قوي جدًا ومنضبط في الأمور الدفاعية، ويشكل تهديدًا لا يصدق في المساحات الصغيرة. آمل أن يكون بصحة جيدة. كل ما أطلبه منه هو أن يكون بصحة جيدة وقويًا في رأسه، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا في هذا المركز. إنه لاعب آخر ذو جودة عالية من الأكاديمية. في العقد الماضي، كان عدد اللاعبين الجيدين الذين أنتجهم هذا النادي أمرًا لا يصدق. هناك فريق رائع يساعد الأكاديمية، وأشعر أن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين به حاليًا".

    لا يزال مدى الإصابة التي تعرض لها أمام برينتفورد غير معروف، لكن جوارديولا تطرق إلى هذه المسألة خلال تفاعله مع الصحافة بعد المباراة، قائلاً: "غادر بعد 10 أو 15 دقيقة. اشتكى من منطقة عضلية، إصابة عضلية، في أوتار الركبة. لذا نأمل ألا تكون إصابة كبيرة وأن يتمكن من العودة قريبًا".

  • بوب يتعرض لانتقادات شديدة من مدرب النرويج

    نجح بوب في الانضمام إلى منتخب النرويج خلال فترة التوقف الدولية في أكتوبر، حيث واجه المنتخب النرويجي منتخب نيوزيلندا في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1. 

    لكن لم يقدم الجناح الشاب أداءً مبهراً في المباراة، على الرغم من مشاركته في التشكيلة الأساسية. وبعد المباراة، قال مدرب النرويج ستوله سولباكن للصحفيين: "كان أداؤه سيئًا للغاية في الشوط الأول، فهو يفتقر إلى كل شيء. يستغرق وقتًا طويلاً مع الكرة، ويضع نفسه في مواقع غريبة ولا يضغط جيدًا. لقد فعل ذلك في التدريبات وكان جيدًا جدًا في ذلك. لكن إذا سألت أوسكار، أعتقد أنه سيقول إن الشوط الأول كان أضعف أداء له مع المنتخب الوطني. وكان الشوط الثاني هو ثاني أضعف أداء له. أنا لا أضيع أي طاقة على ذلك. لقد قدم أداءً جيدًا جدًا في كل المباريات تقريبًا، سواء في الملعب أو خارجه. هذا ليس مصدر قلق".

  • Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    هدف شرقي الرائع يساعد سيتي على الفوز على برينتفورد

    سجل النجم الفرنسي ريان شرقي هدفاً رائعاً في الشوط الأول ليقود سيتيزنز للفوز 2-0 على برينتفورد يوم الأربعاء، حيث أحرزه  من على حافة منطقة الجزاء ليمنح فريقه التقدم.

    ثم ضاعف سافينيو النتيجة في الشوط الثاني ليحقق فريق جوارديولا فوزاً مريحاً ويصل إلى الدور نصف النهائي من الكأس.

    وسيستضيف مانشستر سيتي فريق وست هام في مباراة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وسيهدف إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على متصدر الدوري آرسنال، الذي يتقدم عليه بفارق نقطتين فقط في سباق اللقب.

