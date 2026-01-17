هل خاطر أربيلوا بحدوث كارثة؟ ذعر في ريال مدريد بعد سقوط مبابي خلال عمليات الإحماء لمواجهة ليفانتي!

في الوقت الذي شعرت فيه جماهير ريال مدريد بالتفاؤل، لرؤية كيليان مبابي يتواجد في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفانتي، اليوم، السبت، في الدوري الإسباني، تسبب اللاعب في حالة من الذعر للجميع خلال عمليات الإحماء.

مبابي يعاني مؤخرًا من إصابة في الركبة، جعلته يغيب عن الفريق بمباراتي ريال بيتيس في الدوري الإسباني وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر، قبل العودة للمشاركة أمام برشلونة لمدة 14 دقيقة في المباراة النهائية.

إصابة الفرنسي تفاقمت بسبب تحامله على نفسه ضد برشلونة، ليغيب أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وهي المواجهة التي خسرها فريقه 3/2، ليعود مرة أخرى ضد ليفانتي بالمباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو.