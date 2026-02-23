إصابة تداهمه بعد 5 سنوات .. غياب كريم بنزيما عن مواجهة الهلال والتعاون رسميًا

قبل أيام، أكد الإعلامي الرياضي عبدالله المنيع؛ مقدم برنامج "المنتصف"، أكد شعور مسؤولي الهلال بالقلق تجاه "الحكومة".

وأوضح المنيع أن مسؤولي القلعة الزرقاء يشعرون بالقلق حيال إصابات كريم بنزيما التي أبعدته لفترات مع الاتحاد، وأثرت على مستواه في فترة من الفترات.

بنزيما كان قد تعرض للإصابة في أربع فترات مع الاتحاد، إحداها تسبب في غيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وغاب الفرنسي عن 14 مباراة مع الاتحاد على مدار موسمي 2023-2024، و2024-2025.

في هذا الشأن، وجه المستشار الطبي راكان الوابل، تحذيرًا لنادي الهلال بشأن التعامل مع إصابات كريم بنزيما، موضحًا أنه يحتاج لتأهيل ممنهج.

وقال الوابل خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "غاب بنزيما خلال فترة مع الاتحاد عن عدد كبير من المباريات على إثر الإصابات، وهي الإصابات نفسها التي عانى منها من قبل مع ريال مدريد سابقًا".

وأضاف: "حالة بنزيما تشبه حالة ميتروفيتش مع الهلال، قلنا من قبل إن الصربي يعاني من إصابة عضلية مزمنة، وتأكد الأمر بعد ذلك وهو ما يعانيه مع الريان حاليًا".

المستشار الطبي اختتم: "العضلة الخلفية ووترها على إثر تدفق الدم الضعيف به، إذا لم يتم العلاج والتأهيل بطريقة ممنهجة كاملة، فإن نسبة معاودة الإصابة وتحولها لمزمنة كبيرة".