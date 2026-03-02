"لا يوجد أي شيء مختلف عما قلته بعد المباراة"، قال سلوت عندما سُئل عن ويرتز في مؤتمر صحفي قبل المباراة صباح الاثنين. "ربما تكون مباراة الغد مبكرة جدًا، وربما مباراة نهاية الأسبوع أيضًا. نأمل أن يعود الأسبوع المقبل". وكان المدرب قد تحدث سابقًا عن صعوبة الموقف، حيث قال قبل مباراة وست هام: "في الوقت الحالي، لا أعرف. عادةً عندما أقول ذلك، أعرف بالفعل ولكن لا أريد أن أشارك ذلك. لكن هذه المرة، بصراحة لا أعرف".

سارع مدرب ليفربول إلى الإشادة بويرتز على قدرته على التحمل حتى الآن، مشيرًا إلى المتطلبات البدنية للانتقال إلى كرة القدم الإنجليزية. وعلق سلوت قائلاً: "إنه إنجاز كبير لويرتز أن يظل لائقًا لفترة طويلة لأنه كان عليه أن يرتقي من المستوى الذي كان يلعب فيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وليفربول. إن بقاءه لائقًا لفترة طويلة يقول الكثير عن عقليته ومعدل عمله. إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة له ولنا، لأنه لعب بشكل جيد جدًا مؤخرًا".