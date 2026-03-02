Getty Images Sport
ترجمه
إصابة فلوريان فيرتز: آرني سلوت يقدم آخر المستجدات قبل مباراة ليفربول المزدوجة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ضد ولفرهامبتون
ويرتز يتنحى جانباً بعد أداء رائع
كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في حالة رائعة قبل تعرضه للإصابة، حيث سجل أربعة أهداف وصنع هدفين خلال سلسلة رائعة من المباريات في يناير. لكن مشكلة في الظهر تعرض لها خلال الإحماء قبل مباراة نوتنغهام فورست أوقفت زخمه. وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين، ظل سلوت حذرًا بشأن موعد عودته المحتمل، معترفًا بأن الجدول الزمني الحالي قد يكون مبكرًا جدًا على المخاطرة بإشراك لاعب الوسط.
- Getty Images Sport
سلوت يقدم جدولاً زمنياً للنجم الألماني
"لا يوجد أي شيء مختلف عما قلته بعد المباراة"، قال سلوت عندما سُئل عن ويرتز في مؤتمر صحفي قبل المباراة صباح الاثنين. "ربما تكون مباراة الغد مبكرة جدًا، وربما مباراة نهاية الأسبوع أيضًا. نأمل أن يعود الأسبوع المقبل". وكان المدرب قد تحدث سابقًا عن صعوبة الموقف، حيث قال قبل مباراة وست هام: "في الوقت الحالي، لا أعرف. عادةً عندما أقول ذلك، أعرف بالفعل ولكن لا أريد أن أشارك ذلك. لكن هذه المرة، بصراحة لا أعرف".
سارع مدرب ليفربول إلى الإشادة بويرتز على قدرته على التحمل حتى الآن، مشيرًا إلى المتطلبات البدنية للانتقال إلى كرة القدم الإنجليزية. وعلق سلوت قائلاً: "إنه إنجاز كبير لويرتز أن يظل لائقًا لفترة طويلة لأنه كان عليه أن يرتقي من المستوى الذي كان يلعب فيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وليفربول. إن بقاءه لائقًا لفترة طويلة يقول الكثير عن عقليته ومعدل عمله. إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة له ولنا، لأنه لعب بشكل جيد جدًا مؤخرًا".
عودة فرينبونج تعزز الدفاع
بينما لا يزال ويرتز غائبًا، كانت هناك أخبار أفضل بشأن زميله الجديد جيريمي فرينبونج، الذي عاد إلى الملاعب ضد وست هام كبديل. أعرب سلوت عن ارتياحه لوجود المزيد من الخيارات في مراكز الظهير، لكنه حذر من أنه يجب مراقبة دقائق لعبه بعناية بعد توقف دام شهرًا. وأوضح الهولندي: "الظهير الأيمن ليس المركز الوحيد الذي عانينا فيه، لكنه الأكثر بروزًا".
وأضاف سلوت: "عودة جيريمي أمر جيد. علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من المباريات، خاصة اللاعبين العائدين من الإصابات. لكننا ندرك أهمية كل مباراة الآن. لكنني لست الوحيد الذي يدرك ذلك. أفضل إدارة عدد الدقائق التي يمكن أن يلعبها بدلاً من رؤيته مع الفريق الطبي".
- Getty Images Sport
فتحة في مباراة الذئاب المزدوجة
يواجه ليفربول مهمة غير عادية تتمثل في مواجهة وولفز مرتين في أربعة أيام في نفس الملعب، أولاً في الدوري يوم الثلاثاء ثم في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة. رفض سلوت فكرة أن الجدول المتكرر يمثل عائقاً، وركز بدلاً من ذلك على الميزة التكتيكية التي يوفرها لطاقمه. عندما سُئل عن غرابة الجدول، قال سلوت: "عادةً ما يكون الأشخاص الوحيدون الذين يستفيدون منه هم المحللون وأنا. فهذا يسمح لنا بتحليلهم".
على الرغم من غياب صانع الألعاب الذي تبلغ قيمته 116 مليون جنيه إسترليني، من المتوقع أن يتغلب ليفربول على ولفرهامبتون الذي يحتل حالياً المركز الأخير في جدول الترتيب. سجل فيرتز ستة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 35 مباراة هذا الموسم، ويأمل الطاقم الطبي للنادي أن يتمكن من العودة للمشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي الأسبوع المقبل. في الوقت الحالي، سيتعين على سلوت الاعتماد على عمق تشكيلته للحفاظ على سعيه للفوز بالألقاب على عدة جبهات مع اقتراب الموسم من نهايته.
إعلان