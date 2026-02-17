إصابة جود بيلينغهام أسوأ مما كان متوقعًا في البداية، حيث سيغيب نجم ريال مدريد عن معسكر إنجلترا الأخير قبل كأس العالم

أشارت التقديرات الأولية لفترة التعافي إلى أن بيلينغهام قد يغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، مع إعراب النادي الأبيض عن ثقته في أن لاعبه رقم 5 سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة ضد غيتافي، منافسه المحلي، في 2 مارس.

وفقًا لصحيفة ذا صن، سيستغرق برنامج إعادة التأهيل وقتًا أطول بكثير - دون المخاطرة بلياقة بيلينغهام. وتشير التقارير الآن إلى أنه قد يغيب عن الملاعب حتى أوائل أبريل.

وستؤدي غيابه لهذه المدة الطويلة إلى تفويته مباريات إنجلترا الودية مع أوروغواي واليابان في أواخر مارس. وستكون هذه المباريات هي الأخيرة التي يخوضها منتخب الأسود الثلاثة قبل أن يتجه الاهتمام إلى كأس العالم.

كما أن بيلينغهام على وشك أن يغيب عن مباريات حاسمة في سباق ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراتي الذهاب والإياب في الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو. وقد لا يعود للمشاركة في دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، الذي قد يواجه فيه ريال مدريد مانشستر سيتي.