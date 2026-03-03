إستيفاو ويليان يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث يطمح نجم تشيلسي الصاعد إلى محاكاة نيمار

السبب الرئيسي الذي دفع إستيفاو لاختيار تشيلسي هو الفرصة المضمونة للمشاركة المباشرة في الأحداث على أرض الملعب - وهو عامل يعتبره أساسيًا ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. اعترف إستيفاو صراحةً أن طموحه هو الوصول إلى المستوى الذي وصل إليه نجم طفولته، نيمار. شعر أن تشيلسي يوفر له مسارًا أوضح لإثبات إمكاناته على المسرح الكبير.

وأوضح إستيفاو لصحيفة "ذا صن": "زارت عائلتي أندية أخرى، لكن ما لفت انتباهي كان تشيلسي. كان مشروع تشيلسي مختلفًا لأنه فريق، كيف أقول، يمنحك المزيد من الفرص للمشاركة في المباريات. اعتقدت أن تشيلسي سيكون المستقبل المثالي لي لأنه سيمنحني المزيد من الدقائق. أريد أن أكون من بين أفضل اللاعبين في العالم. أعرف إمكاناتي وما يمكنني تقديمه لتشيلسي، وبالطبع أن أكون من بين أفضل اللاعبين في العالم".

بشأن الشخصية التي تلهم أسلوب لعبه، أكد باختصار: "نيمار. سترون ما إذا كنت سأتمكن من الوصول إلى ذلك [المستوى]".