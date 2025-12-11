إسبانيا تراقب حارس الأهلي! .. عندما يصبح جيرونا أملنا لـ"صناعة أسطورة عربية جديدة" على طريقة ياسين بونو

قديمًا كُنا نسعد كثيرًا، عندما نسمع أو نقرأ عن احتراف لاعب عربي ما، في أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة؛ لكن الآن أصبح الأمر طبيعيًا للغاية، وليس مفاجئًا كما كان.

نعم.. نحن نُشاهد المئات من اللاعبين العرب، يتواجدون في أكبر الدوريات الأوروبية؛ بل أن بعضهم تحوّل إلى أن يكون أسطورة، في ناديه.

لكن يبقى الأمر الذي لم ولن يتغيّر أبدًا؛ هو التمني العربي المُستمر بسير بعض اللاعبين على خطى أسماء أخرى، تألقت بشدة في الدوريات الأوروبية.

آخر هذه الأسماء؛ هو الحارس المصري مصطفى شوبير، الناشط في صفوف العملاق القاهري الكبير النادي الأهلي.

شوبير البالغ من العمر 25 سنة، قد ينتقل خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"، إلى الملاعب الإسبانية؛ ليخوض أول تجربة احترافية، في مسيرته الكروية.

ووفقًا للإعلامي الإسباني ماتيو موريتو؛ يُفاضل النادي المحلي جيرونا بين شوبير وحارس فياريال دييجو كوندي، للتعاقد مع أحدهما بشكلٍ رسمي.

وبمجرد ذكر اسم جيرونا مع شوبير؛ فإن أول لاعب سيأتي إلى أذهاننا هو ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب وفريق الهلال الأول لكرة القدم.