"إذلال على طريقة الهلال" .. عندما لا يرحم التاريخ ميلان في ليلة تتويج إنتر باللقب

إنتر يحتفل تحت أنظار الغريم ميلان..

ليلة تاريخية عاشها نادي إنتر وجماهيره، مساء اليوم الإثنين؛ بـ"التتويج" بلقب الدوري الإيطالي "سيريا أ"، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر توّج باللقب الغالي؛ بعد الفوز في "ديربي الغضب" أمام ميلان، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي.

بهذا الفوز.. رفع النيراتزوري رصيده إلى النقطة 86، وبفارق 17 نقطة عن الروسونيري "الوصيف"، وذلك قبل 5 جولات من النهاية؛ ما يعني حسابيًا عدم قدرة أي فريق، على الوصول إليه.

ولم تكن هذه الليلة الخالدة للإنتر، "رحيمة" بتاريخ ميلان أو بمشاعر جماهيره، التي تتلقى الصدمة تلو الأخرى؛ سواء من الغريم الأزلي تحديدًا، أو في الموسم الرياض الحالي، بصفة عامة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز إنتر على ميلان في ديربي الغضب..