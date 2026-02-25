Getty Images Sport
"إذا كان الإسبان لا يريدونه، فليعيدوه!" - أيقونة فرنسا تطالب منتقدي كيليان مبابي في ريال مدريد بالتوقف عن "المبالغة"
أسطورة الصراحة ينتقد التدقيق "غير العادل" في مبابي
دوغاري، الذي يتمتع بمسيرة مهنية متميزة واكتسب سمعة بصفته صريحًا، أعرب عن إحباطه خلال ظهوره مؤخرًا على قناة RMC Sport. وادعى أن الرواية المحيطة بمبابي غير عادلة وأنه إذا كان العملاق الإسباني غير راضٍ عن لاعبه البارز، فعليه ببساطة السماح له بالعودة إلى فرنسا. لم يتردد الفائز بكأس العالم في تقييمه لرد فعل العاصمة الإسبانية على بضعة أشهر من الصعوبات التكتيكية التي واجهها "جالاكتيكو". تجاهل مبابي الانتقادات في موسمه الأول مع النادي ليحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني على الرغم من فشل ريال مدريد في الفوز بأي لقب كبير. هذا الموسم، سجل 23 هدفًا في نفس العدد من المباريات في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى 13 هدفًا مذهلاً في ثماني مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا.
الدفاع عن النجم الفرنسي
جوهر حجة دوغاري يستند إلى فكرة أن مبابي أصبح كبش فداء لفشل نظامي أوسع نطاقاً في النادي. "أجد أنه من المفاجئ أن مشاكل ريال مدريد تعود فقط إلى مبابي. في مرحلة ما، علينا أن نتوقف عن المبالغة. إذا لم يعد الإسبان يريدونه، فعليهم إعادته. ربما سيغادر ويجعل شخصاً آخر سعيداً، لا أعرف. لكنني أجد ذلك مفاجئًا للغاية، بصراحة. أعتقد أن هناك الكثير من اللاعبين في ريال مدريد ليسوا لاعبي ريال مدريد. إنهم مبالغ في تقديرهم، آسف. لقد أتيحت لي أيضًا فرصة اللعب في أندية كبيرة. في برشلونة، لم أرتدي القميص كثيرًا، وهناك سبب لذلك أيضًا..."
توجيه أصابع الاتهام إلى الممثلين المساعدين
سرعان ما تحولت انتقادات دوجاري إلى نقد لاذع موجه بشكل خاص إلى لاعبي الفريق الأول الذين يعتبرهم "غير مؤهلين" للعب في نادٍ بمكانة ريال مدريد. "هذه أندية تطمح إلى النجوم، إنها الأفضل، وأعتقد أن هناك لاعبين لا يرقون إلى المستوى المطلوب. إنهم موجودون منذ فترة طويلة، وأنا أفكر في [إدواردو] كامافينغا، [أردا] غولر، [فيديريكو] فالفيردي، [أريليون] تشواميني... [ماركو] أسينسيو، الذي ظهر من العدم وأصبح لاعبًا أساسيًا بسبب كثرة الإصابات. لقد أثبت أنه لاعب جيد، لكنه ليس لاعب وسط ريال مدريد. ألابا مصاب ولا يلعب سوى أسبوع واحد كل ثلاثة أشهر؛ إنه ليس في هذا المستوى".
من المؤكد أن إدراج أسماء مثل فالفيردي وكامافينغا في مثل هذه القائمة سيثير الدهشة، نظرًا لشعبيتهما بين مشجعي البرنابيو. ومع ذلك، يعتقد دوغاري أن هؤلاء اللاعبين ربما حصلوا على تقدير أكبر من اللازم لنجاحاتهم السابقة، في حين فشلوا في الارتقاء بمستواهم في العصر الحالي. بالنسبة له، فإن الافتقار إلى الثبات في الملعب هو مصدر قلق أكبر بكثير من فترة التكيف التي يمر بها لاعب هجومي واحد، بغض النظر عن تكلفة هذا اللاعب أو مدى شهرة اسمه.
التشكيك في استراتيجية التوظيف
بالإضافة إلى الأداء الفردي، انتقد المهاجم السابق أيضًا سياسة الانتقالات الأخيرة لفلورنتينو بيريز، مشيرًا إلى أن النادي أعطى الأولوية للفرص المالية على حساب الجودة الخالصة. "لدي انطباع بأنهم تعاقدوا مع العديد من اللاعبين الذين توشك عقودهم على الانتهاء لأن مواردهم المتاحة أقل. عندما تلعب في أندية من هذا النوع، عليك أن تثبت أنك لاعب رائع على مدار الموسم، وأن تقود فريقك، وأن تكون حاسماً؛ هذا هو الفرق بين المستوى الذي نختبره يومياً في الدوريات الوطنية والمستوى في ريال مدريد".
يشير هذا التقييم إلى ما يُنظر إليه على أنه إضعاف لـ "الحمض النووي لريال مدريد"، حيث لم يعد مجرد كونك لاعبًا جيدًا كافيًا لتلبية متطلبات النادي الأكثر نجاحًا في العالم. مع استمرار ريال مدريد في اجتياز مرحلة الانتقال بعد رحيل توني كروس وكريم بنزيمة، تعكس كلمات دوجاري شعورًا متزايدًا بأن التوازن في الفريق قد اختل.
