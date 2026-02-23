Getty
إدوين فان دير سار يشرح سبب فشل أندريه أونانا "الرائع" في مانشستر يونايتد ويصدر حكمه على الحارس الجديد رقم 1 سين لامينز
أونانا خالف توقعات فان دير سار - بطريقة خاطئة
لسوء الحظ، لم يكن الأمر كذلك. انضم أونانا من إنتر ميلان مقابل 47 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) في عام 2023 ليحل محل ديفيد دي خيا، لكن الأمور بدأت بشكل مقلق عندما سدد كرة من خط المنتصف في أول مباراة له في أولد ترافورد ضد لينس.
كانت هذه أول أخطاء عديدة بارزة، والتي أثبتت أنها ضارة بحملة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا واستمرت في مطاردته لدرجة أن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق نيمانيا ماتيتش وصف أونانا بـ "أسوأ حارس مرمى في تاريخ مانشستر يونايتد" قبل مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي ضد ليون.
وكأنه يريد التأكيد على هذه النقطة، ارتكب أونانا خطأين فادحين في التعادل 2-2 في مباراة الذهاب. كانت آخر مباراة له مع مانشستر يونايتد ليلة أخرى يجب نسيانها، حيث ارتكب خطأين أديا إلى هدفين في الخسارة المهينة أمام غريمسبي تاون في كأس كاراباو. بعد أيام، انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي طرابزونسبور التركي. وصلت سقوطه إلى مستوى جديد عندما تم استبعاده من منتخب الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.
أونانا لديه "خطأ غريب فيه"
قال فان دير سار لبرنامج The Overlap، الذي تقدمه Sky Bet: "عملت مع أندريه أونانا لمدة ثلاث أو أربع سنوات في أياكس. انضم إلى الفريق كحارس مرمى ثالث وكان متحمسًا جدًا للتقدم ليصبح الحارس الأول. كنت أعتقد، وما زلت أعتقد، أنه يتمتع بصفات رائعة – ردود أفعاله وقدرته على التحكم بقدميه – لكنه يرتكب أخطاء غريبة تجعلك تفكر "هذا جنون، كيف يمكنه أن يفعل ذلك".
"الفريق يريد الاستقرار، أن يعرف ما يفعله حارس المرمى حتى يتسنى للرباعي الخلفي التفاعل معه، وأعتقد أن هذا ما حدث [المشكلة] مع أندريه. لم يتمتع مانشستر يونايتد بالاستقرار خلال السنوات الست أو السبع الماضية - تغير خط الدفاع، تغير لاعبو الوسط والوسطى، تغير المدربون - لذا، من الصعب على اللاعبين الجدد أن يأتوا إلى بيئة تتسم بتوقعات عالية، ليس فقط بالنسبة للحراس، ولكن أيضًا بالنسبة للجناح أو لاعب الوسط. لم يصل الكثير من اللاعبين الذين جاءوا إلى هنا خلال السنوات الثماني أو التسع الماضية إلى المستوى الذي توقعه الناس منهم.
"كنت مقتنعًا تمامًا أنه [أندريه] سينجح عندما جاء إلى هنا لأول مرة. كما قلت، عملت معه ورأيته في أياكس، وقدم أداءً جيدًا في إيطاليا ولعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك اعتقدت أن هذه مباراة مثالية".
لامنز قد يبقى في مانشستر يونايتد لفترة طويلة
وقع مانشستر يونايتد مع اللاعب الشاب الواعد سين لامينز ليحل محل أونانا بعد أن رفض فرصة التعاقد مع إيمي مارتينيز الفائز بكأس العالم. حقق البلجيكي نجاحًا كبيرًا حتى الآن في مانشستر يونايتد، حيث لم يرتكب أي من الأخطاء الفادحة التي اشتهر بها أونانا، وأضفى مزيدًا من الأمان على فريق الشياطين الحمر الذي يسعى للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.
أعجب فان دير سار باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. وقال: "إنه يؤدي أداءً جيدًا. بالطبع، لم يمض سوى سبعة أو ثمانية أشهر، لكن يبدو أنه على دراية بالجانب البدني للدوري الإنجليزي الممتاز - أراه يخرج للكرة في منطقة الجزاء ويستحوذ عليها بثقة، ويقوم بالتصدي للكرات عند الحاجة، ولا يحاول التصدي للكرات عندما لا يكون ذلك ضروريًا. أنا لست هنا يوميًا ولا أشاهد جميع المباريات، لكن يبدو أنه يمتلك المقومات الجيدة ليبقى هنا [في مانشستر يونايتد] لفترة طويلة".
كارريك جعل مانشستر يونايتد يلعب كـ"فريق من الماضي"
لعب فان دير سار إلى جانب مايكل كاريك لمدة خمسة مواسم في مانشستر يونايتد، وهو يعتقد أن الشياطين الحمر بدأوا يستعيدون بريقهم القديم تحت قيادة لاعب الوسط السابق. وأوضح قائلاً: "مانشستر يونايتد لديه ثقافة. مانشستر سيتي لديه ثقافة؛ لقد تغيروا إلى ثقافة مختلفة تماماً. أحياناً يعيش الناس كثيراً في التاريخ وما حققه النادي في الماضي والطريقة التي اعتادت الفرق أن تلعب بها كرة القدم.
"في آخر ثلاث مباريات خاضها مانشستر يونايتد، بدا الفريق قليلاً مثل فريق يونايتد في الماضي، ومن الجميل أن يرى المشجعون ذلك، والإيمان الذي يكتسبونه، والدعم الذي يحظى به الفريق – بتسجيل هدف في اللحظة الأخيرة! طالما أننا نفعل ذلك في المباراة ونصل بالكرة إلى المرمى ونسجل، فهذا شيء يجب أن نؤمن به، وإذا كان بإمكانك أن تؤمن بفريق - وهم لاعبون جيدون - لكنهم يحتاجون إلى نوع معين من الهيكلية للحصول على أفضل ما لديهم".
