إدارة ريال مدريد تعترف بالفشل .. والسبب مودريتش وكروس!
إدارة ريال مدريد تعترف بفشل "خطة التجديد"
تدق أجراس الإنذار بأعلى صوت لها على الإطلاق في سانتياجو برنابيو بعد الهزيمة الدرامية 4-2 أمام بنفيكا في لشبونة، والتي تركت حامل لقب دوري أبطال أوروبا خارج المراكز الثمانية الأولى في ترتيب دوري أبطال أوروبا، مما سيجبره على خوض مباراة فاصلة لضمان مكان في دور الـ16.
بدأ ريال مدريد الموسم بتفاؤل كبير تحت قيادة تشابي ألونسو، وفاز في 13 من أول 14 مباراة تحت قيادة المدرب. لكن الأمور سرعان ما ساءت مع تراجع أداء الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتم إقالة المدرب الإسباني بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.
أكدت الهزيمة في منتصف الأسبوع أمام فريق جوزيه مورينيو الجديد أن الاضطرابات تمتد إلى ما وراء الفريق الأول، لكن تقريرًا قاسيًا من كادينا سير يزعم أن المزاج داخل أروقة السلطة في النادي قد تحول من القلق إلى الاستسلام فيما يتعلق بتخطيط الفريق.
لأول مرة، اعترف كبار المسؤولين في النادي بأن استراتيجية الانتقال المصممة لتحديث تشكيلة الفريق لم تنجح. كشف أنطون مينا، مراسل El Larguero، عن التغيير الجذري في المزاج السائد بين كبار المسؤولين. وقال مينا: "لأول مرة، من خلال حديثي مع شخصيات مهمة في النادي، أشعر بأن الخطة قد فشلت فيما يتعلق بتجديد الأجيال في وسط الملعب".
يكافح من أجل استبدال الثلاثي الأسطوري في خط الوسط
تكمن الأزمة في المهمة المستحيلة المتمثلة في استبدال ثلاثي خط الوسط الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي. على مدار عقد من الزمان، حدد كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش معالم حقبة كروية، حيث فازوا معًا بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وحفروا أسماءهم في ذاكرة النادي. كان رحيلهم أمرًا لا مفر منه، وأنفق ريال مدريد أموالًا طائلة للاستعداد للحياة بعد رحيل الثلاثي.
تم تخصيص أموال كبيرة لجلب الخلفاء المحتملين: تم التعاقد مع إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني وداني سيبايوس لتولي زمام الأمور، بينما تمت إضافة مواهب إبداعية مثل براهيم دياز وأردا جولر لتوفير العمق والحيوية.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن النادي يدرك الآن أنه فشل في سد الفراغ. على الرغم من الإنفاق الكبير وشباب اللاعبين الجدد، لم يتمكن خط الوسط الحالي من تكرار السيطرة والقيادة والعقلية الفائزة لأسلافهم. أبرزت "البصمة التي لا تقدر بثمن" التي تركها كروس ومودريتش أوجه القصور في الجيل الجديد، الذي كافح من أجل فرض سيطرته على المباريات بنفس الأسلوب القيادي.
التغييرات في التدريب لا تخفي العيوب الهيكلية
الاعتراف بالفشل يتجاوز اللاعبين؛ إنه قبول بتوجيه رياضي سيئ. يسلط التقرير الضوء على أن ثلاثة مدربين مختلفين قد مروا الآن على مقاعد البدلاء في محاولة لجعل تشكيلة خط الوسط هذه تعمل، لكن "الخطوة إلى الأمام" المتوقعة من اللاعبين الأصغر سناً لم تحدث ببساطة.
يقال إن مجلس إدارة ريال مدريد يدرك أن الفريق الأول يعاني من "مشكلة كروية كبيرة". في حين أنهم لا يزالون يعتبرون هجومهم، الذي يضم نجوم عالميين مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي، من الطراز الأول، فإنهم يقبلون بأن الآلية التي تدعمهم معطلة. يفتقر لاعبو الجالاكتيكوس في الهجوم إلى الخدمة والاستقرار اللذين كان يوفرهما خط الوسط السابق.
وقد صرح المسؤولون أن اللاعبين موهوبون، لكنهم يفتقرون إلى التناغم المطلوب لتعويض الحرس القديم. كانت التعاقدات التي تمت لتعويض خط الوسط باهظة الثمن وذات تقييم عالٍ، لكن الواقع على أرض الملعب أظهر أن المجموعة أقل من مجموع أجزائها.
استثمار صيفي كبير مخطط له لإصلاح غرفة المحركات
مع إدراك أن الموسم الحالي في خطر وأن خطر عدم الفوز بأي لقب يزداد، فإن الإدارة الرياضية تتطلع بالفعل إلى المستقبل. وتزعم قناة Cadena SER أن العمل قد بدأ بالفعل في التخطيط للموسم المقبل، حيث يسعى النادي جاهدًا لضمان ألا يستمر الجفاف التنافسي لفترة أطول بالنسبة للمدرب الحالي ألفارو أربيلوا أو أي شخص يحل محله على المدى الطويل.
يبدو أن الحل سيكون الدخول مرة أخرى إلى سوق الانتقالات. يؤكد التقرير أن ريال مدريد يستعد للقيام بـ"استثمار قوي" في فترة الانتقالات المقبلة. الهدف واضح ومحدد: إصلاح خط الوسط.
في حين أن هناك بعض المسؤولية المنسوبة إلى مقاعد البدلاء، فإن مجلس الإدارة يتحمل إلى حد كبير اللوم عن التخطيط الفاشل. فهم يدركون أن الأدوات التي تم توفيرها للطاقم الفني لم تكن كافية للحفاظ على المعايير العالية للنادي، ومن المتوقع الآن أن يتم إجراء تغييرات كبيرة في الصيف لإنهاء فصل الانتقالات بشكل نهائي.
