إبراهيموفيتش ليس الأول.. زيدان المتراجع وإيتو المتهم ونجوم فضلوا الإدارة على التدريب!

أساطير ابتعدوا عن المستطيل الأخضر..

عاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعمل مع ميلان الإيطالي في منصب إداري، عقب اعتزال كرة القدم في صيف 2023، عن عمر 41 عامًا.

وخاض زلاتان رحلة استثنائية في عالم الساحرة المستديرة، انتقل خلالها بين العديد من الأندية، فبدأ بمالمو السويدي، ثم أياكس الهولندي، مرورًا بيوفنتوس وإنتر في إيطاليا، ثم مع برشلونة في إسبانيا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، كل هذا بالطبع إلى جانب ميلان.

وخلال هذه المسيرة المذهلة، توّج إبرا بالعديد من الألقاب الكبرى، مثل الدوري الإيطالي 5 مرات، والدوري الفرنسي 4 مرات، بالإضافة إلى الدوري الإسباني مرة واحدة، وغيرها من الكؤوس.

وقال إبراهيموفيتش عن وظيفته الجديدة إنه "شريك تنفيذي لريد بيرد (الشركة المالكة لميلان)، ويعمل رفقة جورجيو فورلاني (الرئيس التنفيذي للنادي) وجيفري مونكادا (المدير الرياضي)، وكل شخص له مسؤولياته".

ولا يعد إبراهيموفيتش أول لاعب كرة قدم يتجه إلى الإدارة فور اعتزاله، وإنما سبقه العديد من النجوم، وهو ما يستعرضه جول في السطور التالية: