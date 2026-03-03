"أول لقاء لي مع كريستيانو لم يكن ودودًا!" - خريج أكاديمية مانشستر يونايتد يكشف عن مواجهته مع رونالدو "الغاضب"

استضافت أرضية ملعب تدريب مانشستر يونايتد المقدسة معارك لا حصر لها، لكن قلة من لاعبي الأكاديمية تجرأوا على تحدي سلطة رونالدو خلال فترة وجوده الثانية في النادي. لكن كامبوالا كان الاستثناء. كشف المدافع الفرنسي مؤخرًا أن لقائه الأول مع الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية كان بعيدًا كل البعد عن اللقاء المحترم والمتحمس الذي قد يتوقعه المرء من مراهق يلتقي بقدوته.

سرعان ما أصبح أسلوب كامبوالا البدني وطبيعته التي لا تقبل المساومة في المواجهات الدفاعية نقطة خلاف خلال تدريبات الفريق الأول. في حين أن العديد من الشباب كانوا يذعنون لمكانة رونالدو، رفض اللاعب الذي يلعب الآن في فياريال التخلي عن عدوانيته، مما أدى إلى ارتفاع ملموس في حدة الموقف على أرض الملعب. أدى هذا الصدام بين العقلية إلى فقدان المهاجم المخضرم لرباطة جأشه، حيث رفض الشاب أن يعامله "بالطريقة التي تعامل بها الأساطير" والتي عادة ما تكون مخصصة للاعبين من مكانته.

وصلت الخلافات إلى ذروتها عندما تسبب تبادل جسدي معين في غضب رونالدو بشكل واضح من إصرار خريج الأكاديمية. قال كامبوالا لـ Orange Sport: "لم يكن أول اتصال لي مع كريستيانو وديًا".