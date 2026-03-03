AFP
ترجمه
"أول لقاء لي مع كريستيانو لم يكن ودودًا!" - خريج أكاديمية مانشستر يونايتد يكشف عن مواجهته مع رونالدو "الغاضب"
تحدي الشباب يلتقي بمزاج أسطوري
استضافت أرضية ملعب تدريب مانشستر يونايتد المقدسة معارك لا حصر لها، لكن قلة من لاعبي الأكاديمية تجرأوا على تحدي سلطة رونالدو خلال فترة وجوده الثانية في النادي. لكن كامبوالا كان الاستثناء. كشف المدافع الفرنسي مؤخرًا أن لقائه الأول مع الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية كان بعيدًا كل البعد عن اللقاء المحترم والمتحمس الذي قد يتوقعه المرء من مراهق يلتقي بقدوته.
سرعان ما أصبح أسلوب كامبوالا البدني وطبيعته التي لا تقبل المساومة في المواجهات الدفاعية نقطة خلاف خلال تدريبات الفريق الأول. في حين أن العديد من الشباب كانوا يذعنون لمكانة رونالدو، رفض اللاعب الذي يلعب الآن في فياريال التخلي عن عدوانيته، مما أدى إلى ارتفاع ملموس في حدة الموقف على أرض الملعب. أدى هذا الصدام بين العقلية إلى فقدان المهاجم المخضرم لرباطة جأشه، حيث رفض الشاب أن يعامله "بالطريقة التي تعامل بها الأساطير" والتي عادة ما تكون مخصصة للاعبين من مكانته.
وصلت الخلافات إلى ذروتها عندما تسبب تبادل جسدي معين في غضب رونالدو بشكل واضح من إصرار خريج الأكاديمية. قال كامبوالا لـ Orange Sport: "لم يكن أول اتصال لي مع كريستيانو وديًا".
- Getty Images Sport
قمة سلام خاصة خلف أبواب مغلقة
لم تنتهِ تداعيات الخلاف الذي وقع في ملعب التدريب على العشب، حيث نقل رونالدو شكواه إلى الجهاز الفني. بالنسبة لكامبوالا، كان من الصعب عليه تقبل شكوى أيقونة عالمية من لياقته البدنية، مما أدى إلى تجاهل متبادل بين اللاعبين طوال بقية الحصة التدريبية.
ومع ذلك، سرعان ما ظهرت النفسية النخبوية التي حكمت مسيرة رونالدو التاريخية في موقف غير متوقع. في خطوة فاجأت المدافع الشاب، سعى قائد المنتخب البرتغالي إلى حل خاص بعيدًا عن الكاميرات وبقية أعضاء الفريق. عقدت "قمة السلام" هذه في ملاذ النادي، حيث تم الكشف أخيرًا عن الطبيعة الحقيقية لمعايير رونالدو التنافسية للفرنسي.
- Getty
التوجيه الذي ولد من المواجهة
وفي تفاصيل المحادثة، أشار كامبوالا إلى أن غريزته الطبيعية للقتال هي ما أقنع الأسطورة في النهاية. "لقد أزعجه ذلك قليلاً. ضغطت عليه قليلاً فغضب. ذهب للتحدث مع المدرب، ولم يعجبني ذلك أيضاً"، قال. "بعد التدريب، التقينا في الساونا. نهضت لأغادر فطلب مني البقاء. تحدثنا وكأن شيئاً لم يحدث. كان ذلك مذهلاً. أخبرني أنه معجب بشدتي وعدوانيتي".
هذا الثناء له وزن كبير بالنظر إلى إحباط رونالدو المعترف به من عقلية "السهولة" لدى شباب اليوم.
"لا أعني أنهم لا يحترمون اللاعبين الأكثر خبرة أو الأكبر سناً، لكنهم يعيشون في عصر مختلف"، قال رونالدو في برنامج Talk TV. "أرى طفلي البالغ من العمر 12 عاماً. العقلية ليست هي نفسها، فهم لا يعانون. طموحهم [مختلف]. أعتقد أن الأمور أسهل بالنسبة لهم، كل شيء سهل، لا يعانون - ولا يهتمون. لا أقصد فقط القليل منهم في مانشستر يونايتد، بل جميع الفرق، في جميع الدوريات في العالم، الشباب ليسوا مثل جيلي".
- Getty Images Sport
كفاح كامبوالا من أجل اللياقة البدنية في فياريال
منذ انتقاله إلى فياريال في عام 2024 مقابل 9.6 مليون جنيه إسترليني، ركز كامبوالا على ترجمة الدروس التي تعلمها بصعوبة في كارينجتون إلى الصرامة التكتيكية في الدوري الإسباني، لكنه واجه العديد من الانتكاسات. تعطلت حملته الأولى بسبب مشاكل في اللياقة البدنية، ولم يشارك بعد مع الفريق الأصفر هذا الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في أغسطس من العام الماضي. ومع ذلك، عاد إلى التدريب مع زملائه في يناير، وهو يعمل على استعادة لياقته البدنية الكاملة.
إعلان