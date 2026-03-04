أوسمان ديمبيلي يتنافس على العودة إلى باريس سان جيرمان بعد غياب دام أسبوعين بسبب الإصابة قبل المباراة الحاسمة ضد موناكو

اتخذ ديمبيلي نهجًا حذرًا فيما يتعلق بلياقته البدنية، حيث عاد للانضمام إلى زملائه في التدريبات الكاملة بعد أن أظهر جاهزيته خلال تدريبات مصممة خصيصًا له. كان الجهاز الفني لباريس سان جيرمان حريصًا على عدم التعجيل بعودة الجناح السابق لبرشلونة، مع إعطاء الأولوية لجاهزيته على المدى الطويل في المرحلة الحاسمة من الموسم.

لم يكن التوقيت أفضل بالنسبة للويس إنريكي، حيث يستعد باريس سان جيرمان لمباراة محلية حاسمة بينما يتصدر جدول الدوري الفرنسي بفارق أربع نقاط عن لينس صاحب المركز الثاني. دامبيلي الآن في صراع على الانضمام إلى تشكيلة المباراة ضد موناكو، الذي يحتل حالياً المركز السابع، مساء الجمعة في ملعب بارك دي برانس، في لحظة قد تكون بمثابة إكمال الدائرة بالنسبة للمهاجم.