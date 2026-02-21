Goal.com
مباشر
Alvaro Arbeloa Real Madrid GOAL ONLYGoal AR
علي رفعت

أوساسونا وريال مدريد | عدسة المخرج تفضح عجز أربيلوا.. خريج برشلونة يُحرج كارباخال ومبابي ليس في حالته!

ليلة السقوط في إل سادار وغياب الروح يضعان طموحات أربيلوا في مهب الريح!

خسر ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بملعب إل سادار ضمن منافسات الدوري الإسباني حيث تجمد رصيد الفريق الملكي عند 60 نقطة.

المباراة شهدت تقدم أوساسونا من ركلة جزاء سجلها أنتي بوديمير في نهاية الشوط الأول قبل أن يعادل فينيسيوس جونيور مع بداية الشوط الثاني، ومع نهاية اللقاء أحرز أصحاب الأرض هدف الفوز القاتل في اللحظات الأخيرة.

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    هشاشة دفاعية

    بدأ المدرب أربيلوا المباراة بخط دفاعي يفتقر تمامًا لعنصر التفاهم والانسجام حيث ظهرت الفجوات واضحة بين كاريراس وألابا وأسينسيو وكارباخال منذ اللحظات الأولى وقد كاد أوساسونا أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 25 لولا براعة كورتوا في التصدي لرأسية بوديمير القوية.

    ثم تعاطف القائم الأيمن مع الفريق في الدقيقة 28 ليمنع هدفًا محققًا آخر ولولا التدخلات الفدائية والمجهود الفردي الاستثنائي الذي قدمه ديفيد ألابا في التغطية وتصحيح أخطاء زملائه لخرج الفريق متأخرًا بنتيجة ثقيلة في الشوط الأول بدلا من الهدف الوحيد الذي سجله بوديمير من ركلة جزاء في الدقيقة 38 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ومنح كورتوا بطاقة صفراء نتيجة التدخل العنيف.

    تشكيلة ريال مدريد الدفاعية غلب عليها طابع التدوير، فيبدو أن أربيلوا يحسب حساب مواجهة بنفيكا في منتصف الأسبوع، لكنه نسى أن ملعب إل سادار ليس سهلًا على الإطلاق.

    الدليل هنا هو تغيير ثلاثة من أصل أربعة لاعبين في التشكيلة الدفاعية ما بين المباراة الماضية وهذه المباراة، نعم هاوسن مصاب ولكن لماذا كارباخال؟ ولماذا ألابا؟ّ!

    • إعلان
  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    صراع الأطراف وتوهج مونيوز أمام كارباخال

    شهدت الجهة اليمنى لريال مدريد معاناة حقيقية بسبب الأداء المتواضع الذي قدمه داني كارباخال الذي وجد نفسه في حرج بالغ أمام مهارة وسرعة فيكتور مونيوز خريج أكاديمية برشلونة ولاعب الملكي السابق حيث تلاعب مونيوز بدفاعات الفريق وصنع العديد من الفرص الخطيرة.

    أبرز تلك الفرص جاءت في تسديدته في الدقيقة 40 التي تصدى لها الدفاع بصعوبة وقد بدا مخرج اللقاء مدركًا لهذا الخلل الفني بشكل يفوق تقديرات المدرب أربيلوا حيث قام بتسليط الكاميرا بشكل مكثف ومتكرر على البديل ترنت ألكساندر أرنولد الجالس على مقاعد البدلاء في إشارة واضحة لضرورة التدخل وتصحيح الوضع وهو ما حدث بالفعل في الدقيقة 64 عندما غادر كارباخال الملعب ليدخل أرنولد بدلا منه بعد أن تأكد للجميع عجز الظهير الإسباني عن مجاراة نسق المباراة السريع وفشله في كسب أي صراع ثنائي طوال فترة تواجه في المستطيل الأخضر

  • Kylian Mbappe Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty

    لغز مبابي وإشارات المخرج الفنية

    استمر الغموض حول الحالة البدنية للنجم كيليان مبابي الذي بدا متأثرًا بإصابته السابقة التي أبعدته عن التشكيل الأساسي في مباراة سوسييداد، حيث ظهر ثقيلًا في الحركة وفاقدًا للفاعلية المعهودة أمام المرمى ورغم محاولته في الدقيقة 31 بتسديدة قوية أبعدها الحارس بنجاح إلا أنه اختفى تمامًا بعد ذلك وأضاع فرصة محققة في الدقيقة 79 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في جسد المدافع بغرابة شديدة.

    وقد لفت المخرج الأنظار مرة أخرى عندما كرر وضع الكادر على وجه اللاعب الشاب دونزالو غارسيا أثناء تعثر مبابي في الملعب وكأنه يرسل رسالة فنية للمدرب بضرورة الدفع بدماء جديدة قادرة على صنع الفارق خاصة بعد إلغاء هدف لمبابي بداعي التسلل في الدقيقة 70 مما زاد من حالة الإحباط لدى اللاعب الذي فقد الكرة 12 مرة خلال اللقاء دون أن ينجح في القيام بمراوغة واحدة صحيحة تذكر للجمهور.

  • استسلام هجومي وغياب رد الفعل

    رغم نجاح فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل في الدقيقة 73 بعد تمريرة متقنة من فالفيردي إلا أن ريال مدريد لم يظهر أي رغبة في خطف نقاط المباراة بل تراجع بشكل غير مبرر وغابت عنه الروح التي تميزه في الدقائق الأخيرة وظهر الفريق كأنه استسلم للتعادل الذي لا يخدم مصالحه في صراع اللقب.

    وتجسد هذا التراخي في الدقيقة 92 عندما سجل أوساسونا وسط وقوف المدافعين وغياب تام للتغطية في عمق المنطقة ولم تكن هناك أي بوادر للرد في الدقائق الخمس المتبقية من الوقت بدل الضائع.

    لم يكن مشهدًا غريبًا أبدًا، فنفس الموقف حدث بعد هدف أوساسونا الأول، حيث لم يبد نجوم الملكي أي رد فعل يذكر.

  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    بيت القصيد

    تسببت خيارات أربيلوا الفنية في الدفع بأسماء تفتقر للجاهزية والانسجام مثل كارباخال ومبابي في انهيار منظومة ريال مدريد أمام أوساسونا.

    وكشفت عدسات المخرج مواطن الخلل بوضوح قبل أن يدركها الجهاز الفني ليخسر الفريق نقاطًا ثمينة في صراع اللقب وسط استسلام تام وغياب غير مفهوم لرد الفعل القوي الذي اعتاد عليه عشاق الميرينجي في مثل هذه المواقف الصعبة.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
بنفيكا crest
بنفيكا
بنفيكا
الدوري الإسباني
فالنسيا crest
فالنسيا
فالنسيا
أوساسونا crest
أوساسونا
أوساسونا
0