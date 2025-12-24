أوزيل وسترلينج وجريليش.. "غاز الضحك" كابوس "خفي" يهدد نجوم الدوري الإنجليزي!

وأعاد النجم المالي إيف بيسوما، لاعب وسط توتنهام، فتح ملف "غاز الضحك" على مصراعيه، بعدما ظهر مجدداً في مقطع فيديو يُزعم توثيقه لاستنشاق الغاز.

ويستعرض "جول" فيما يلي، من بيسوما إلى أوزيل: كيف أصبح غاز الضحك الوباء الخفي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟