أوريليان تشواميني يشيد بفوز ريال مدريد على بنفيكا باعتباره "انتصارًا لكل من يقف ضد العنصرية"

أظهر اللاعب البرازيلي الدولي، الذي كان هدفًا متكررًا للإساءة في المواسم الأخيرة، رباطة جأش ملحوظة ساعدت فريق ألفارو أربيلوا على الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب. بعد أن عادل تشواميني هدف بنفيكا المبكر في المباراة، تقدم فينيسيوس في الدقيقة 80 ليحسم المباراة. كان احتفاله - رقصة مألوفة بالقرب من علم الركنية - نسخة طبق الأصل من احتفاله في مباراة الذهاب، وكان بمثابة رد تحدي على منتقديه. سرعان ما غمرت وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا من المهاجم يقول ببساطة "الرقصة مستمرة"، وهي عبارة أصبحت شعارًا للاعب ومؤيديه في جميع أنحاء العالم.

أشاد لاعب المنتخب الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد بقوة شخصية زميله، مشيرًا إلى أن الضجيج الخارجي لم يؤثر على استعدادات الجناح. كشف لاعب ليفربول السابق أن فينيسيوس ظل "هادئًا جدًا" و"مسترخيًا جدًا" طوال الأسبوع المتوتر. وأوضح ألكسندر-أرنولد: "لم يكن بحاجة إلى التسجيل لإرسال رسالة أو إظهار عقليته. لا يحتاج إلى إثبات أي شيء لأي شخص لأنه أظهر مرارًا وتكرارًا مدى براعته. إنه يتقدم عندما نحتاج إليه أكثر. إنه يعرف جودته وما يقدمه للفريق".