Getty Images Sport
ترجمه
أوريليان تشواميني يشيد بفوز ريال مدريد على بنفيكا باعتباره "انتصارًا لكل من يقف ضد العنصرية"
التضامن في البرنابيو: الفريق الأبيض يتأهل لمواجهة عمالقة محتملين
سادت أجواء التضامن في مدريد، حيث رفع مشجعو الفريق المضيف لافتة كبيرة كتب عليها "لا للعنصرية" باللغة الإسبانية قبل بدء المباراة. سجل تشواميني هدف التعادل المهم لفريقه، قبل أن يثبت فينيسيوس جونيور مرة أخرى أنه وجه هجوم ريال مدريد، بتسجيله الهدف الثاني الحاسم الذي ضمن تأهل الفريق الأبيض. ينتظر العملاق الإسباني الآن مصيره في الدور التالي، مع احتمال مواجهة سبورتنج لشبونة أو منافسه المألوف مانشستر سيتي. في معرض تعليقه على أهمية هذه الأمسية، كان تشواميني واضحًا في أن النتيجة تجاوزت حدود الرياضة. قال الفرنسي: "أعتقد أن هناك أشياء أكثر أهمية من هذه المباراة، من كرة القدم". "يحافظ فينيسيوس على ثقته بنفسه ويركز على ما عليه القيام به. أعتقد أنهم اتخذوا القرار الصحيح بعدم السماح للصبي [بريستياني] باللعب في هذه المباراة. كما قلت، هناك أمور أهم من كرة القدم وهذه انتصار لنا جميعًا".
- Getty Images Sport
فينيوسيوس جونيور يرد على منتقديه على أرض الملعب
أظهر اللاعب البرازيلي الدولي، الذي كان هدفًا متكررًا للإساءة في المواسم الأخيرة، رباطة جأش ملحوظة ساعدت فريق ألفارو أربيلوا على الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب. بعد أن عادل تشواميني هدف بنفيكا المبكر في المباراة، تقدم فينيسيوس في الدقيقة 80 ليحسم المباراة. كان احتفاله - رقصة مألوفة بالقرب من علم الركنية - نسخة طبق الأصل من احتفاله في مباراة الذهاب، وكان بمثابة رد تحدي على منتقديه. سرعان ما غمرت وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا من المهاجم يقول ببساطة "الرقصة مستمرة"، وهي عبارة أصبحت شعارًا للاعب ومؤيديه في جميع أنحاء العالم.
أشاد لاعب المنتخب الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد بقوة شخصية زميله، مشيرًا إلى أن الضجيج الخارجي لم يؤثر على استعدادات الجناح. كشف لاعب ليفربول السابق أن فينيسيوس ظل "هادئًا جدًا" و"مسترخيًا جدًا" طوال الأسبوع المتوتر. وأوضح ألكسندر-أرنولد: "لم يكن بحاجة إلى التسجيل لإرسال رسالة أو إظهار عقليته. لا يحتاج إلى إثبات أي شيء لأي شخص لأنه أظهر مرارًا وتكرارًا مدى براعته. إنه يتقدم عندما نحتاج إليه أكثر. إنه يعرف جودته وما يقدمه للفريق".
طاقم التدريب وزملاء الفريق يدعمون النجم البرازيلي
وقد تردد هذا الشعور في غرفة الملابس وفي كابينة المعلقين، حيث أعجب الخبراء بكيفية استمرار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في الأداء تحت هذا الضغط الشديد. وأشاد جو كول، لاعب تشيلسي وإنجلترا السابق، في حديثه على قناة TNT Sports، بالمهارات الفنية للمهاجم خلال المباراة الأوروبية الحاسمة. وقال كول: "لقد كان رائعًا في المباراتين. كان إنجازه رائعًا". حتى مع احتفال النادي بليلة أوروبية ناجحة أخرى، ظل التركيز على الحالة النفسية لرمز الفريق، الذي أصبح فعليًا رمزًا لمكافحة التمييز في كرة القدم الأوروبية.
أعرب المدير الفني أربيلوا، الذي أشرف على انتقال سلس خلال فترة ولايته، عن رضاه الشخصي لرؤية فينيسيوس يسجل هدفًا. وفي حديثه للصحافة بعد صافرة النهاية، تحدث أربيلوا عن فخره: "[كان رد فعلي] بالفرح بالطبع، للهدف الرائع الذي سجله، ولأنه هو، فهو يستحق ذلك". شارك الحارس تيبو كورتوا هذه الفرحة، مؤكداً أن الاحتفالات بالرقص هي علامة على هيمنة ريال مدريد. وأضاف الحارس البلجيكي: "أنا سعيد لأن فينيوس يرقص، ولا يزال يرقص، لأن هذا يعني أنه يسجل الأهداف".
- AFP
مخاوف بشأن إصابة مبابي رغم تقدمه في البطولة الأوروبية
بينما كانت الليلة مخصصة لفينيسيوس والموقف الجماعي ضد العنصرية، كان هناك قلق بشأن نجم ريال مدريد الآخر، كيليان مبابي. كان قائد المنتخب الفرنسي غائبًا بشكل ملحوظ عن تشكيلة المباراة بسبب مشكلة في الركبة تعرض لها أثناء التدريب. هذا الغياب القسري يعني أن الفائز بكأس العالم سيواجه على الأرجح فترة من الغياب عن الملاعب مع دخول النادي في فترة حاسمة من الموسم. قدم أربيلوا تحديثًا مفصلاً عن حالته البدنية، مؤكدًا أن الطاقم الطبي نصح بعدم المخاطرة بالمهاجم الغزير الإنتاج.
وقال أربيلوا خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "بعد حصة الأمس، تحدثنا مع الأطباء، وتحدثت معه، ورأينا أن أفضل شيء له هو التوقف عن اللعب، حتى يتعافى تمامًا، ويعود في أفضل حالة بدنية، واثقًا من نفسه ودون أي إزعاج لكل ما هو قادم، وهو أمر مهم للغاية بالطبع". "آمل ألا تكون الإصابة خطيرة، وألا تكون كبيرة، وأن يتمكن من العودة في غضون أيام أو أسابيع قليلة". على الرغم من خسارة لاعبهم البارز الذي انضم إلى الفريق في الصيف على المدى القصير، فإن قدرة ريال مدريد على التغلب على بنفيكا والرواية المعادية المحيطة بالمباراة تثبت أنه لا يزال الفريق الذي يجب التغلب عليه في دوري أبطال أوروبا.
إعلان