بلال محمد

أنقذ يامال وخلق محتوى لقناة ريال مدريد.. حكم بيتيس وبرشلونة يصنع الحدث!

حكم مواجهة برشلونة وريال بيتيس يثير الجدل...

حقق برشلونة، فوزًا كبيرًا وهامًا على حساب ريال بيتيس، مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب لا كارتوخا.

المباراة بدأت بشكل سريع ومثير وبعد مرور خمس دقائق سجل أنتوني، هدف التقدم لأصحاب الأرض، ولكن جاء الرد السريع من فيران توريس، نجم المباراة الذي سجل هدفين متتاليين في الدقائق 11 و13، وأضاف روني بردغجي الهدف الثالث لبرشلونة، وقبل نهاية الشوط الأول، أتم توريس الهاتريك الشخصي بعد الهدف الرابع للفريق الكتالوني.

وبعد مرور نحو ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل، سجل منها لامين يامال، هدف برشلونة الخامس، وقلص ديجو لورينتي الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 85، ومع الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل كوتشو هيرنانديز، الهدف الثالث من علامة الجزاء.

  • ركلة جزاء تشعل الأجواء

    في الوقت الذي كان برشلونة، يسيطر على المباراة متقدمًا بأربعة أهداف لهدف، سدد ماركوس راشفورد، تسديدة ارتطمت في فخذ مارك بارترا، مدافع ريال بيتيس، ثم ارتدت إلى يده ليقرر الحكم احتسابها ركلة جزاء للفريق الكتالوني، وسط اعتراضات من جانب أصحاب الأرض.

    من جانبه أوضح حساب "أرشيفو فار" المختص في مراجعة أخطاء التحكيم عبر منصة "إكس"، أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم اليوم لصالح برشلونة، لم تكن صحيحة، حيث أن لمسة اليد لم تعترض تسديدة على المرمى، ولكنها ارتدت عموديًا من فخذ اللاعب.

  • هدف يحفظ ماء الوجه

    لامين يامال نجم برشلونة، الذي تعول عليه الجماهير الكثير من الآمال، لقيادة الفريق الكتالوني إلى المجد مرة أخرى، لم يكن في أفضل حالاته، بمباراة الليلة أمام ريال بيتيس، ولم يشكل أي خطورة حقيقية على المرمى، وكان بطيئًا في حركته وتمريراته لزملائه، حتى في لحظة تسجيله للهدف، نفذ ركلة الجزاء بطريقة ليست هي الأفضل.

    البعض يرى أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم أمام بيتيس، كان يامال هو أكبر المستفادين منها، لتسجيله الهدف، الذي أنقذه من وابل الانتقادات، بعد المستوى الذي ظهر به في اللقاء، خاصة وأن النتيجة كانت تسير لصالح برشلونة، الذي سيطر على معظم فترات اللقاء، حتى المدرب فليك، بدء في إراحة لاعبيه الأساسيين في آخر نصف ساعة من المباراة.

    وبالرغم من سيطرة برشلونة، على معظم فترات المباراة واكتساحه هجوميًا إلا أن نجمه الشاب كما ذكرنا سابقًا لم يظهر بالشكل المطلوب، فقد اكتفى بلمس الكرة 80 مرة، ومرر 44 تمريرة صحيحة، ولم يسدد على المرمى إلا تسديدة واحدة التي جاء منها الهدف من علامة الجزاء، كما أنه لم يرسل ولا عرضية صحيحة.

  • فرصة لقناة ريال مدريد

    بالرغم من أن ركلة الجزاء لم تغير في سير المباراة بشكل كبير، إلا أن البعض يترقب موقف قناة ريال مدريد، والتي اشتهرت منذ الموسم قبل الماضي، بالهجوم المستمر على التحكيم واتهامه بالتحييز لصالح الفريق الكتالوني.

    مع الجدل المثار حول ركلة الجزاء، ستكون هناك فرصة لقناة ريال مدريد، من أجل الهجوم على التحكيم خاصة وأن البعض الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن قرار الحكم غير صحيح، ولم يكن هناك داعٍ لاحتساب ركلة الجزاء، حيث أن لمسة اليد غير مقصودة.

  • ما التالي لبرشلونة؟

    بعد الفوز على بيتيس، واصل الفريق الكتالوني، في تصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، وسيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام سيلتا فيجو، مساء يوم غد الأحد، بينما يحتل فياريال المركز الثالث ومعه 35 نقطة.

    وسيكون برشلونة، على موعد مع مباراة قوية يوم الثلاثاء القادم، عندما يستقبل آينتراخت فرانكفورت، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ثم يعود إلى منافسات الدوري الإسباني، والتي يلعب فيها أمام أوساسونا، ثم فياريال، يوم 21 ديسمبر، قبل الحصول على فترة عطلة أعياد الميلاد.

