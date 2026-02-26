أنطوان جريزمان يستعد لتوديع أتلتيكو مدريد مع اقتراب انتقال المهاجم الفرنسي إلى أورلاندو سيتي قبل إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الأمريكي لكرة القدم

يقال إن جريزمان على وشك إنهاء مسيرته الأسطورية مع أتلتيكو مدريد لتحقيق حلمه الطويل باللعب في دوري كرة القدم الأمريكي. يقترب الفائز بكأس العالم من انتقال مثير إلى أورلاندو سيتي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة قبل إغلاق نافذة التسجيل الحالية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وفقًا لـ Cadena SER. على الرغم من كونه شخصية محورية لدييغو سيميوني هذا الموسم، يبدو اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مستعدًا لترك ملعب ميتروبوليتانو من أجل أشعة الشمس في فلوريدا.

وقد أفادت التقارير أن المفاوضات تسارعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة. على الرغم من أن اهتمام جريزمان بالولايات المتحدة لم يكن سراً أبداً، إلا أن توقيت الانتقال فاجأ الكثيرين نظراً لالتزامات أتلتيكو المستمرة في دوري أبطال أوروبا والمسابقات المحلية. ومع ذلك، يبدو أن جاذبية المشروع الأمريكي قد تغلبت أخيراً على الرغبة في إنهاء الموسم الأوروبي.