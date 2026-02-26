Getty Images Sport
أنطوان جريزمان يستعد لتوديع أتلتيكو مدريد مع اقتراب انتقال المهاجم الفرنسي إلى أورلاندو سيتي قبل إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الأمريكي لكرة القدم
جريزمان يقترب من انتقال مفاجئ إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في منتصف الموسم
يقال إن جريزمان على وشك إنهاء مسيرته الأسطورية مع أتلتيكو مدريد لتحقيق حلمه الطويل باللعب في دوري كرة القدم الأمريكي. يقترب الفائز بكأس العالم من انتقال مثير إلى أورلاندو سيتي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة قبل إغلاق نافذة التسجيل الحالية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وفقًا لـ Cadena SER. على الرغم من كونه شخصية محورية لدييغو سيميوني هذا الموسم، يبدو اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مستعدًا لترك ملعب ميتروبوليتانو من أجل أشعة الشمس في فلوريدا.
وقد أفادت التقارير أن المفاوضات تسارعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة. على الرغم من أن اهتمام جريزمان بالولايات المتحدة لم يكن سراً أبداً، إلا أن توقيت الانتقال فاجأ الكثيرين نظراً لالتزامات أتلتيكو المستمرة في دوري أبطال أوروبا والمسابقات المحلية. ومع ذلك، يبدو أن جاذبية المشروع الأمريكي قد تغلبت أخيراً على الرغبة في إنهاء الموسم الأوروبي.
الخبر الداخلي عن رحيل جريزمان
على الرغم من التقدم الذي أحرزته المفاوضات، تم التخطيط لوداع جريزمان بعناية ليكون وداعًا شاعريًا. من المتوقع أن يشارك الفرنسي في ثلاث مباريات أخرى مع لوس روجيبانكوس قبل أن يعبر المحيط الأطلسي. يتضمن هذا الجدول رحلة لمواجهة أوفييدو ومباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك ضد برشلونة. من المقرر أن تكون آخر مباراة له في 7 مارس في ملعب متروبوليتانو ضد ريال سوسيداد - النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية - مما يمثل لحظة إكمال الدائرة في مسيرته في إسبانيا.
كان سعي أورلاندو سيتي حثيثًا، حيث قام المدير الرياضي ريكاردو بيريرا برحلات متعددة إلى إسبانيا لإنهاء التفاصيل. في حين كان إنتر ميامي مرتبطًا سابقًا بالمهاجم، إلا أن عدم قدرته على إخلاء مكان لاعب مخصص فتح الباب أمام الليونز. لا تزال تعقيدات الصفقة كبيرة بسبب مشاركة أتلتي في دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية، ولكن الزخم يشير إلى أن الاتفاق وشيك لتلبية الأهداف الشخصية للاعب.
سيميوني يبارك الانتقال
دييغو سيميوني، الذي كان مهندس أكبر نجاحات جريزمان في مدريد، اتخذ موقفًا فلسفيًا بشأن رحيله المحتمل. بعد النجاح الأوروبي الأخير، سُئل المدرب الأرجنتيني مباشرة عن صلاته بأورلاندو سيتي. بدلاً من منع الانتقال، قدم سيميوني مباركته الحافلة بالعواطف، قائلاً: "آمل أن يختار ما هو الأفضل له، وما يريده حقًا، فهو يستحق أن يحصل على ما يرغب فيه". يشير هذا النبرة التأملية إلى أن النادي مستعد لتلبية رغبات أعظم أيقونة معاصرة له.
لم يخف مدرب أتلتيكو أبدًا إعجابه بتطور الفرنسي، حيث قال سابقًا: "أنا ممتن لأنطوان ولفترة وجوده في أتلتيكو مدريد. لقد سجل 200 هدف، وهو أمر جنوني. أتذكر عندما وصل. كان جناحًا قصيرًا على اليسار، ودعوناه للعب واحد ضد واحد وكلاعب وسط مهاجم، ونما ليصبح بطلًا للعالم. لطالما كان نموذجًا يحتذى به لجهوده وعمله، واليوم حصل على الشكر الذي يستحقه. نحن ممتنون لكل ما قدمه لنا ولكل ما يقدمه لنا وسيستمر في تقديمه لنا، لأن الموهبة لا عمر لها".
لماذا أورلاندو سيتي هي الوجهة المختارة
ووفقًا لآخر التقارير، فإن النادي الذي يتخذ من فلوريدا مقرًا له يضغط منذ أسابيع لتسريع عملية التعاقد مع اللاعب الفرنسي. غالبًا ما تحدث جريزمان عن حبه للثقافة الأمريكية، ولا سيما شغفه ببطولتي NBA و NFL، كما أنه كثيرًا ما يقضي عطلاته في الولايات المتحدة. في حين أن أندية كبرى أخرى في دوري MLS مثل إنتر ميامي أو لوس أنجلوس FC كانت قد أبدت اهتمامها باللاعب في الماضي، إلا أن أورلاندو سيتي نجح في احتلال الصدارة من خلال عرض دور قيادي في مشروعه.
بالنسبة لريال مدريد، فإن خسارة لاعبهم الأساسي في منتصف الموسم يمثل ضربة كبيرة لتشكيلة سيميوني التكتيكية. يمكن القول إن جريزمان كان الأكثر ثباتاً في أدائه هذا الموسم، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع دوره. ومع ذلك، يبدو أن النادي مستعد لاحترام رغبة اللاعب الذي قدم أفضل سنواته للنادي. مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ينتظر عالم كرة القدم الآن التأكيد الرسمي لما سيكون أحد أكثر الانتقالات شهرة في منتصف الموسم في الآونة الأخيرة.
