"أنشيلوتي نصحني بترك ريال مدريد!".. إندريك يكشف أسباب اختيار صفقة ليون

تم الكشف رسميًا عن المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا من قبل ليون يوم الاثنين، مما وضع حدًا لأسابيع من التكهنات بشأن مستقبله القريب. بعد أن شارك في مباراة واحدة فقط في كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو هذا الموسم، لم تأتِ النصيحة الأكثر أهمية من رؤسائه في النادي، بل من مدربه السابق ومدرب المنتخب الوطني الحالي، أنشيلوتي.

وفي حديثه خلال حفل تقديمه في فرنسا، تحدث إندريك بنضج يفوق سنه عن القرار الصعب بالابتعاد عن بطل أوروبا. وأكد أن أنشيلوتي، الذي يقود الآن المنتخب البرازيلي في استعداداته لكأس العالم المقبلة في أمريكا الشمالية، لعب دورًا محوريًا في هذه العملية.

وقال إندريك يوم الإثنين في مؤتمره الصحفي في ليون أمام وسائل الإعلام: "نعم، تحدثت مع كارلو حول هذا الموضوع. أعطاني تعليمات حول ما يمكنني فعله، وما أحتاج إلى فعله للتحسن، وقد أثر ذلك فيّ حقًا".

بالنسبة للاعب يائس لتأمين مكانه في منتخب البرازيل لبطولة 2026، كان من الواضح أنه لا يمكن تجاهل نصيحة الرجل الذي سيختار ذلك المنتخب. لم يعتبر أنشيلوتي الإعارة فشلاً، بل تراجعاً تكتيكياً ضرورياً لضمان استعداده على المدى الطويل.

وقال: "نصحني بمغادرة [ريال مدريد]، واللعب، وتطوير مستواي الكروي، والذهاب إلى حيث يمكنني اللعب، وحيث يمكنني أن أكون سعيدًا، هذا القرار هو قراري بالطبع، لكن كارلو لعب دورًا فيه، لأنه مدرب رائع".