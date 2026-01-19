أنسو فاتي يتحدى ريال مدريد بقلب كتالوني: المباراة بالنسبة لي كلاسيكو.. ولا أتمنى التوفيق لمبابي!

في حديثه لمحطة "موفيستار بلس" الإسبانية قبل اللقاء، لم يخف أنسو فاتي مشاعره المختلطة وهو يستعد لمواجهة الغريم التقليدي لناديه الأم.

التصريحات حملت نبرة تحدٍ واضحة، حيث أكد أن اللعب في معقل ريال مدريد يحمل دائماً طابعاً خاصاً له، بغض النظر عن الشعار الذي يمثله حالياً.

وقال أنسو فاتي في تصريحه المثير: "مواجهة ريال مدريد، بصفتي لاعباً نشأ في برشلونة، هي دائماً كلاسيكو، إنه شعور لا يتغير".

هذه الكلمات تعكس الرغبة الجامحة لدى المهاجم الإسباني في إثبات ذاته مجدداً أمام الجماهير الإسبانية، وتحديداً في الملعب الذي شهد صولات وجولات تاريخية لفريقه الأصلي.

يرى فاتي أن هذه المباراة بوابته الذهبية لتذكير الجميع بموهبته التي عطلتها الإصابات، خاصة وأن الأضواء ستكون مسلطة على البرنابيو في هذه الأمسية.