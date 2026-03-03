Getty Images Sport
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقترح وضع حد أقصى لرسوم التعويض عن التعاقد مع نجوم الأكاديميات من أندية الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز يسعى إلى وضع سقف لرسوم انتقال اللاعبين الشباب
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Guardian، تواصلت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) لتقديم اقتراح بوضع حد أقصى لرسوم التعويض المدفوعة لتوقيع عقود مع اللاعبين الواعدين من أكاديميات الشباب. يهدف الدوري الممتاز إلى تحديث الإطار المالي والحد من التكاليف المتزايدة المرتبطة بالحصول على المواهب الشابة الواعدة في البلاد من فرق الدرجات الدنيا. يشير هذا التغيير المحتمل إلى رغبة قوية لدى الأندية النخبة في تحقيق الاستقرار المالي في سوق محلي يتسم بتنافسية متزايدة.
حاليًا، يعتمد انتقال اللاعبين الشباب بين الأكاديميات على هيكل معقد يتضمن تعويضات تدريب ثابتة ومكافآت مرتبطة بالمشاركة في المباريات وبنود إعادة البيع. عندما يفشل الناديان البائع والمشتري في التوصل إلى اتفاق، يُحال النزاع إلى لجنة تعويضات كرة القدم الاحترافية، وهي محكمة مستقلة تحدد السعر العادل. ومع ذلك، تضغط الأندية الكبرى حاليًا بشكل نشط لاستبدال هذا النظام المفتوح بسقف أقصى صارم.
تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يدفع الطلب على المواهب المحلية
يرى الكثيرون أن توقيت هذا الاقتراح الجديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات التي طرأت على سوق انتقالات لاعبي كرة القدم عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2020. منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح من الصعب على الأندية البريطانية التعاقد مع لاعبين دون سن 18 عامًا من القارة الأوروبية بسبب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA). لم يعد الشباب الأوروبيون مؤهلين للحصول على الموافقات اللازمة من الهيئات الإدارية.
ونتيجة لذلك، تحول تركيز الأندية الأغنى في الدوري الممتاز إلى السوق المحلية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المواهب المحلية بشكل كبير. من خلال فرض سقف صارم على الرسوم، يأمل مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز في استعادة السيطرة على ميزانيات تطوير الشباب على المدى الطويل، بينما يحذر النقاد بشدة من أن ذلك قد يضر بشدة بالأندية المجتمعية الأصغر حجماً.
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تناقش الآثار المالية
يأتي هذا الاقتراح المثير للجدل إلى مكاتب رؤساء الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) في مرحلة حرجة بالنسبة للاستدامة المالية لكرة القدم الإنجليزية. ومن المقرر أن يجتمع ممثلو أندية الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) يوم الأربعاء لمناقشة هذه المسألة بشكل مستفيض في إطار نقاش أوسع نطاقاً يتعلق باستراتيجيات تنمية الشباب. ومن المفهوم أن اقتراح الحد الأقصى لن يخضع لتصويت رسمي في هذه المرحلة الأولية.
بدلاً من ذلك، ستكون جلسة الأربعاء بمثابة منبر مهم لأصحاب الأندية في الدوريات الدنيا الذين يخشون أن يتم استقطاب أفضل لاعبي أكاديمياتهم بأسعار زهيدة. سيكون للحد الأقصى المقترح تأثير في كلا الاتجاهين، حيث سيؤثر على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عندما ينزل لاعبوها الشباب الذين تم الاستغناء عنهم إلى مستويات أدنى في هرم كرة القدم. ومع ذلك، فإن الأندية الكبرى هي التي ستستفيد أكثر من وضع سقف نهائي لهذه التعويضات.
إصلاح شامل للهرم الكروي
بالإضافة إلى الجدل الساخن حول تعويضات الأكاديمية، تمر رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (EFL) بفترة من التغييرات الهيكلية الجذرية. ومن المتوقع أن تصوت الأندية يوم الخميس على توسيع جذري في تصفيات بطولة الدوري، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة المربحة بعد انتهاء الموسم لتشمل ستة فرق. وقد تمت المصادقة على هذا الاقتراح بالفعل من قبل مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA)، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لتطبيقه رسميًا.
سيضيف شكل التصفيات الجديد فعليًا مرحلة ربع نهائية من مباراة واحدة، تجمع بين الفريق الخامس والفريق الثامن، والفريق السادس والفريق السابع، لتحديد من يتأهل إلى نصف النهائي من مباراتين ضد الناديين الثالث والرابع. علاوة على ذلك، تجري حاليًا مناقشات حول تطبيق قواعد جديدة لنسبة تكلفة الفريق، تحدد سقف إنفاق اللاعبين بنسبة 85٪ من إجمالي الإيرادات. ورفض كل من الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي (EFL) التعليق على هذه المفاوضات.
