أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تتعرف على السعر الذي يطلبه ريال بيتيس لبيع جناحه النجم، بينما ينتظر برشلونة مكاسب كبيرة من صفقة الانتقال

يقال إن نيوكاسل يتصدر السباق، على الرغم من أنه يواجه منافسة شديدة من أستون فيلا ووست هام وإيفرتون. ويُقال إن نادي تاينسايد هو الأكثر تقدماً في عملية الاستكشاف، حيث يرى في عبد المولود الملف الشخصي المثالي لإضفاء المزيد من الديناميكية على مناطق الجناح قبل فترة الانتقالات الصيفية الحاسمة.

ولا يقتصر الاهتمام على الجزر البريطانية، حيث يظل نابولي، عملاق الدوري الإيطالي، المنافس الأوروبي الرئيسي على التعاقد معه. يعتقد المحللون أنه على الرغم من أن عبده لا يزال بحاجة إلى تسوية بعض التناقضات الطفيفة في تمريراته النهائية والحفاظ على تركيزه طوال 90 دقيقة، إلا أنه أصبح الآن جاهزًا بدنيًا وتقنيًا للانتقال إلى دوري أكثر تطلبًا. وقد ساهمت أدائه المتميز في كأس الأمم الأفريقية في تعزيز سمعته المتنامية.