أندرو تيت يفسد الصفقة.. برشلونة يغلق ملف شراكة اقتصادية هامة والمعارضة تهاجم لابورتا!

أنهى برشلونة بشكل مفاجئ وسريع واحدًا من أكثر عقوده التجارية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، بعدما قرر فسخ اتفاقية الرعاية التي كان قد وقعها مع شركة Zero-Knowledge Proof، المعروفة اختصارًا باسم ZKP، والتي كان من المقرر أن تمتد حتى عام 2028.

وجاء قرار النادي الكتالوني بإنهاء التعاقد بعد شهر ونصف فقط من الإعلان الرسمي عنه في 14 نوفمبر الماضي، في خطوة وُصفت داخل الأوساط الإعلامية الإسبانية بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والحسم. وبحسب ما كشفته صحيفة "لا فانجوارديا" فإن فسخ العقد تم بدعوى الإخلال ببنود الاتفاق، دون أن يترتب على برشلونة أي غرامات أو التزامات مالية تجاه الشركة.

وأوضحت التقارير أن الدائرة القانونية في برشلونة تحركت فور رصدها لعدة مخالفات اعتبرتها كافية لجعل استمرار الاتفاق أمرًا غير ممكن، لتبدأ إجراءات الفسخ الرسمية في وقت قياسي. ومن المنتظر أن يصدر النادي بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح ملابسات القرار أمام جماهيره والرأي العام.