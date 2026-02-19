أنتوني قال إنه لا يزال بحاجة إلى التطور في العديد من الجوانب، بينما كشف مانويل بيليغريني أن نجم ريال بيتيس يعاني من مشكلة في العانة

عانى أنتوني مؤخرًا من إصابة في الفخذ، وهي مشكلة لم تمنعه، على الرغم من استمرارها، من التأثير في المباريات الأخيرة لفريقه، حيث سجل هدفين وصنع هدفين في آخر أربع مباريات. ومع ذلك، يخضع الجناح حاليًا لبرنامج علاجي منظم تحت إشراف طبي دقيق، حيث يسعى النادي إلى ضمان شفائه التام واستعادة لياقته البدنية القصوى قبل التحديات القادمة.

تحدث المدرب التشيلي المخضرم بصراحة عن تقدم المهاجم وحالته الحالية خلال ظهوره في برنامج La Pizarra de Quintana. وفي معرض حديثه عن التوقعات المحيطة باللاعب الجديد البارز، أكد بيليغريني أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لا يزال في مرحلة التطور. وقال المدرب: "إنه لاعب يتمتع بصفات مهمة، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تطويرها في العديد من الجوانب"، كما قدم تحديثًا طبيًا عن غياب اللاعب مؤخرًا عن التشكيلة الأساسية.

بينما لا تزال الجوانب التكتيكية في لعب أنتوني قيد الدراسة، كشف بيليغريني أن إصابة معينة هي العائق الرئيسي الذي يواجه الجناح حاليًا. يعاني لاعب أياكس السابق من مشكلة في الفخذ تمنعه من الوصول إلى كامل لياقته. أكد بيليغريني التشخيص قائلاً: "يعاني من بعض مشاكل في الفخذ، لكنه لاعب شديد التركيز. نحن ندرك جيدًا مدى أهميته بالنسبة لنا".