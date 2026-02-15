كين هو أفضل هداف في تاريخ توتنهام، حيث سجل 280 هدفًا مع الفريق. سجل 16 هدفًا خلال سلسلة من فترات الإعارة في بداية مسيرته في شمال لندن. انتقل إلى أليانز أرينا في عام 2023.

حافظ على مستواه الفردي المذهل في بافاريا، حيث سجل 126 هدفًا لبايرن في 131 مباراة. وهو الآن بطل الدوري الألماني، بعد أن حطم رقمه القياسي في عدد الألقاب، وحصل على جائزتي الحذاء الذهبي.

على الصعيد الدولي، أصبح كين أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي للرجال. سجل 78 هدفًا مع المنتخب الإنجليزي في 112 مباراة دولية، ومن المتوقع أن يحطم الرقم القياسي لبيتر شيلتون في عدد المباريات الدولية، والذي يبلغ 125 مباراة.

كين فخور بكل ما حققه، وهو محق في ذلك. قال في رسالة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "بالنسبة لي شخصياً، أنا فخور حقاً بتحقيق 500 هدف في مسيرتي. كل هذه الإنجازات هي شيء أفخر به حقاً. أحاول استيعابها وتقديرها. شكراً جزيلاً لجميع زملائي في الفريق على مر السنين، وجميع المدربين، وجميع الموظفين الذين ساعدوني في تحقيق ذلك".

لم يكن كين أبدًا من النوع الذي يتباهى بمجده أو يكتفي بما حققه، بل يتطلع دائمًا إلى ما يمكن تحقيقه في المستقبل. وأضاف: "كما هو الحال دائمًا، نتطلع إلى المباراة التالية والهدف التالي، ونأمل أن نتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف ونرى إلى أي مدى يمكننا الوصول. أقدر جميع الرسائل والدعم، وأتطلع بالفعل إلى الأسبوع المقبل".