Getty Images Sport
ترجمه
"أنا أؤمن بنفسي!" - بنجامين سيسكو يتحدث عن سلسلة أهدافه مع مانشستر يونايتد ويوضح مشاعره تجاه دوره كبديل مميز بعد حصد ثلاث نقاط في إيفرتون
سيسكو يصنع الفارق من مقاعد البدلاء
سجل المهاجم السلوفيني ثلاثة أهداف في مباراتين بينما كان دارين فليتشر مدربًا مؤقتًا بعد إقالة روبن أموريم، حيث بدأ مباراة الدوري ضد بيرنلي وهزيمة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون. لم يبدأ أي مباراة منذ تولي كاريك المسؤولية، لكنه أثبت فعاليته، حيث سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات شارك فيها.
المهاجم الذي كلف 74 مليون جنيه إسترليني بدأ يسترد قيمة انتقاله ببطء، حيث سجل أهدافًا ضد فولهام ووست هام وإيفرتون، مما أكسب مانشستر يونايتد خمس نقاط ليقترب من هدفه النهائي المتمثل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
أكد سيسكو مدى ثقته بنفسه بعد أن أثبت فارقًا لصالح مانشستر يونايتد في ميرسيسايد، وشرح سبب سعادته بلعب دور المهاجم بدلاً من لاعب أساسي.
- Getty Images Sport
سيسكو: لا يهم إذا كنت سأبدأ أم لا
وقال سيسكو لشبكة سكاي سبورتس: "بالنسبة لي، من المهم أن أحاول مساعدة الفريق كلما دخلت الملعب. لهذا السبب أنا هنا. سواء كان ذلك لمدة خمس دقائق أو 90 دقيقة، لا يهم حقًا. المهم هو إثبات أنني قادر على تقديم أفضل ما لديّ، وأنا سعيد جدًا بذلك. أنا أؤمن بنفسي، وكذلك اللاعبون الآخرون. إنهم يعرفون ما سيحصلون عليه عندما أشارك في المباراة. الأمر متروك لي لأقدم ما لدي بالطبع".
"كان من المهم جدًا بالنسبة لنا الفوز بهذه المباراة. كانت صعبة للغاية. كنا نقاتل. كانوا يقاتلون. كانت معركة متكافئة للغاية، لكننا تمكنا من الصمود حتى النهاية وحققنا الفوز."
كارريك: كانت نهاية قاسية
أشاد كاريك بتأثير سيسكو وسعد بمساهمة زملائه ماتيوس كونها وبريان مبيمو في تسجيل الهدف. وقال: "تسديدة رائعة، كانت تسديدة قوية، أحب الطريقة التي سدد بها الكرة بثقة حقيقية. لعب ماتيوس [كونها] وبريان [مبيمو] بشكل رائع لإعداد الهدف، لدينا لاعبون قادرون على اللعب في الهجمات المرتدة. سعيد مرة أخرى لبن، الذي دخل الملعب وأحدث فرقًا".
كما سلط المدرب الضوء على تأثير سين لامينز على النتيجة بعد أن قام الحارس البلجيكي بصدّ رائع لتسديدة مايكل كين في الدقائق الأخيرة وتعامل ببراعة مع العديد من العرضيات التي أرسلها إيفرتون إلى منطقة الجزاء.
وقال المدرب: "لقد قام ببعض التصديات الجيدة، وبدا هادئًا ومتزنًا في بيئة صعبة". "تلقى العديد من الركلات الركنية تحت العارضة، ولم يرتبك، واستغل بعض الفرص الجيدة وأبلى بلاءً حسنًا. كان رائعًا بالنسبة لنا الليلة".
- AFP
متى سيبدأ سيسكو؟
أكد كاريك أنه سعيد بأداء سيسكو على الرغم من عدم إشراكه في التشكيلة الأساسية حتى الآن، وقال إنه لا يوجد أي مشكلة في استمراره كبديل. وأوضح: "أفهم لماذا يتحدث الجميع عن هذا الأمر ويضخمونه، لكنني أتمتع بعلاقة جيدة جدًا مع بن. لقد أجرينا بعض المحادثات الجيدة وهو في وضع جيد جدًا.
جزء من دورنا هو مساعدته على اتخاذ خطوات وتطويره، وتنمية قدراته كلاعب. أحيانًا تكون هذه الخطوات صغيرة، وأحيانًا تكون أكبر. لقد اتخذ خطوات كبيرة مؤخرًا من حيث الأهداف التي سجلها وتأثيره، ومن الرائع رؤية الثقة والإيمان اللذين يلعب بهما الآن.
"علينا إدارة ذلك، ولدينا بعض المهاجمين الجيدين، لذا فهذه واحدة من تلك القرارات التي علينا محاولة اتخاذها بشكل صحيح. لكنني لا أواجه أي مشكلة مع بن، وهو لا يواجه أي مشكلة. من الواضح أنه يريد اللعب، لكنه ظل كما هو دائمًا، من حيث الجهد الذي يبذله وموقفه من المشاركة والقيام بما فعله مرة أخرى... لقد أنهى المباراة بثقة وإيمان كبيرين، وكانت نهاية قاسية تلخص مكانته في الوقت الحالي."
إعلان