AFP
"أنا أكبر من والد يامال".. ليفاندوفسكي يكشف ما طُلب منه في برشلونة: ما رأيته فاجأني!
مصير غامض لليفاندوفسكي مع برشلونة
يحيط الغموض بمستقبل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع اقتراب نهاية عقده مع برشلونة في 30 يونيو المقبل. فرغم بلوغه عامه الـ37، لا يزال الباب مفتوحاً أمام كافة الاحتمالات؛ سواء بتجديد ارتباطه بالنادي الكتالوني لموسم إضافي، أو قبول أحد العروض التي وصلته من وجهات عديدة.
وفي خضم هذه التكهنات، يتعامل ليفاندوفسكي مع الموقف بهدوء تام، مؤكداً عبر بودكاست "High Performance" أنه لا يخشى لحظة الاعتزال وبدأ بالفعل التحضير لحياته بعد كرة القدم، لكنه ترك توقيت النهاية مرهوناً بـ "نداء جسده"، واضعاً فترة تتراوح بين عام إلى أربعة أعوام كمدى محتمل لبقائه في الملاعب دون أي ضغوط.
- Getty Images Sport
ماذا قال ليفاندوفسكي عن خطوته المقبلة؟
"ليس لدي خوف من إنهاء مسيرتي لأنني بدأت الاستعداد لذلك، لتحضير أشياء يمكنني القيام بها بعد كرة القدم".
واعترف ليفاندوفسكي قائلًا: "كنت أعلم أن كرة القدم جزء مهم جداً من حياتي، لكن كرة القدم ليست كل حياتي، خاصة الآن"، متذكراً أنه "عندما كنت شاباً لم أفكر في هذا لأنني لم يكن في رأسي سوى كرة القدم، لكنني الآن أعلم أنني قريب جداً من إنهاء مسيرتي، لا أعلم، سنة، سنتان، ثلاث سنوات، ربما أربع، لا أعلم، لكن ليس لدي أي ضغط. إذا استمعت يوماً ما إلى جسدي وشعرت أن شيئاً ما قد تغير، حينها سأكون مستعداً لإنهاء مسيرتي".
كشف ليفاندوفسكي أن نادي برشلونة، عندما تعاقد معه، طلب منه أن ينقل بخبرته بعض الانضباط للاعبين الشباب في الفريق، لكنه سرعان ما فهم أن تواصله يجب أن يكون مختلفاً: "في بايرن كانت العقلية مختلفة لأننا كنا نمتلك لاعبين أكثر خبرة، وأكثر صلابة".
وأضاف: "عندما انضممت إلى برشلونة، رأيت العديد من اللاعبين الشباب الذين يجب أن يكونوا أكثر قسوة على أنفسهم. أخبرني النادي أنهم بحاجة إلى شخص مثلي، يمكنه أن يعلمهم أن البقاء في القمة ليس مجرد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة. ما تفعله في صالة الألعاب الرياضية، ومدى أهمية العمل الجاد كل يوم. ولكن بعد ذلك، عندما تعرفت على الناس، عندما أظهرت لهم أن الثقافة مختلفة عن ألمانيا، بدأت أتعلم منهم أيضاً. التعاطف، وكل ما يحيط بكرة القدم. وساعدني ذلك كثيراً أيضاً".
وأوضح تفصيلاً بهذا الشأن قائلاً: "بدأت أرى أنهم لا يحبون هذا النوع من السلوك. أعتقد أنني كنت في عالم مختلف، وجيل مختلف. أنا أكبر سناً من آباء اللاعبين. أنا أكبر سناً من والد لامين يامال، على سبيل المثال. قلت لنفسي: هيا، يجب أن أتعلم منهم أيضاً. رأيت أنهم يفهمون كرة القدم كثيراً. أعتقد أنه قبل سنوات عديدة، في هذا العمر الذي يمر به لاعبو برشلونة الآن، لم نكن نحن اللاعبين نفهم كرة القدم جيداً كما يفهمونها الآن".
ماذا قدم ليفاندوفسكي مع برشلونة؟
يواصل المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي تعزيز أرقامه القياسية مع نادي برشلونة في موسم 2025/2026، حيث وصل رصيده الإجمالي مع الفريق منذ انضمامه صيف 2022 إلى 110 أهداف في 166 مباراة.
وعلى الرغم من تعرضه لإصابات عضلية أبعدته عن مواجهات حاسمة مثل الكلاسيكو أمام ريال مدريد، إلا أن النجم البولندي أظهر فاعلية كبيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم بتسجيله 9 أهداف وصناعة هدفين خلال 14 مشاركة فقط.
وقد توج "ليفا" عودته القوية مؤخراً بتسجيل هدف في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، ليضيفه إلى تألقه اللافت أمام سيلتا فيجو الذي سجل في شباكه "هاتريك"، وثنائيته في مرمى فالنسيا.
ويأتي هذا الأداء استكمالاً لمسيرة مرصعة بالألقاب مع "البارسا"، حيث كان عنصراً حاسماً في التتويج بالثلاثية المحلية (الدوري، الكأس، والسوبر) في الموسم الماضي 2024/2025.
- Getty Images Sport
ماذا بعد لبرشلونة؟
يعيش برشلونة أزهى فتراته في موسم 2025/2026، حيث يدخل المرحلة القادمة بمعنويات تعانق السحاب بعد تحقيقه سلسلة مذهلة من 8 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، أطاح فيها بخصوم من العيار الثقيل مثل أتلتيكو مدريد وفياريال، واختتمها بحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول بثنائية نظيفة.
التحدي الفوري الآن ينتقل إلى صراع الألقاب، حيث يواجه الفريق اختباراً حقيقياً يوم الأربعاء المقبل أمام "أتلتيك بيلباو" في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، طامحاً لافتتاح عام 2026 بلقب جديد.
ولا يملك الفريق وقتاً لالتقاط الأنفاس، فبمجرد انتهاء مهمة السوبر، سيعود لدوامة "الليجا" برحلة شاقة إلى ملعب "ريال سوسيداد"، قبل أن يفتح ملف دوري أبطال أوروبا مجدداً بمواجهتين حاسمتين لضمان التأهل إلى ثمن النهائي ضد سلافيا براج وكوبنهاجن قبل نهاية شهر يناير.
