"أنا أقوم بواجبي!" - رئيس بوروسيا دورتموند يلمح إلى مفاوضات بشأن العقد وسط اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالنجم "الهام للغاية"
دورتموند يتحرك لحماية لاعب الوسط النجم
يستعد دورتموند للدخول في مفاوضات رسمية مع نميشا لصد الاهتمام المتزايد من الدوري الإنجليزي الممتاز. أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا جزءًا أساسيًا من لعب بوروسيا دورتموند، وتألق مؤخرًا في فوز الفريق المقنع 2-0 على أتالانتا في مباراة الذهاب من الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا. جعلته قدرته على توجيه اللعب وخلق تفوق عددي لاعبًا لا غنى عنه للعملاق الألماني.
تصر إدارة النادي على التحرك قبل فتح سوق الانتقالات الصيفية، إدراكًا منها أن قيمة نميشا ترتفع بسرعة في جميع أنحاء أوروبا. بعد انضمامه من فولفسبورغ في عام 2023 مقابل 30 مليون يورو، أسكت لاعب الوسط منتقديه الأوائل ليصبح شخصية لا غنى عنها في الفريق، حيث شارك في 34 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. يعتبره دورتموند الآن ركيزة أساسية في مشروعه على المدى الطويل، وليس مجرد أصل يمكن بيعه.
وقال المدير الرياضي لدورتموند لشبكة Sky Sport: "لقد أعجبني جدًا لأنه قادر دائمًا على حل المواقف في المباريات. إنه يخلق مساحات جديدة ويحقق تفوقًا عدديًا. فيليكس هو
له تأثير كبير في الوقت الحالي وهو لاعب مهم للغاية".
عمالقة الدوري الإنجليزي يحيطون باللاعب السابق في مانشستر سيتي
خلفية نميشا كلاعب من أكاديمية مانشستر سيتي تجعله لاعبًا واعدًا للغاية بالنسبة للأندية الإنجليزية نظرًا لكونه لاعبًا محليًا. ووفقًا للتقارير، فقد أدرج كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام اللاعب الدولي الألماني في قوائمهم المختصرة. كما أبدى أرسنال اهتمامًا باللاعب المتعدد المواهب، الذي يتناسب مع الملف التكتيكي للعديد من مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.
في حين أن نميشا مرتبط بعقد حتى عام 2028، فإن راتبه الحالي الذي يبلغ حوالي 5 ملايين يورو سنويًا لا يعكس مكانته كلاعب أساسي. دورتموند حريص على تجنب أزمة انتقالات مطولة، على غرار المفاوضات الجارية مع المدافع نيكو شلوتربك. من خلال عرض تمديد العقد في المستقبل القريب، يأمل BVB إما الاحتفاظ به على المدى الطويل أو زيادة قيمته السوقية بشكل كبير قبل كأس العالم 2026.
وأوضح خبير الانتقالات باتريك بيرغر في بودكاست Sky Sport Auffe Süd : "فرق مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي تضعه على قائمة رغباتها منذ فترة طويلة. كما أنه مناسب لأرسنال. أنا متأكد من أن شيئًا ما سيحدث قريبًا وأنا متحمس جدًا لرؤية كيف سيتعامل BVB مع هذا الأمر".
كيل والمحللون يقيّمون قيمة نميشا
عندما سأله Sky Sport عما إذا كان النادي مستعدًا للجلوس مع نميشا لمناقشة صفقة جديدة، أبدى كيل ثقته. "لا تقلقوا، أنا أقوم بواجبي"، صرح المدير الرياضي، مشيرًا إلى أن الأعمال الإدارية لتمديد العقد جارية بالفعل خلف الكواليس.
يعتقد ديدي هامان، لاعب وسط بايرن ميونيخ السابق، أن نميشا يتمتع بخصائص بدنية وتقنية أصبحت نادرة في كرة القدم الحديثة. وكتب هامان في عموده: "نميشا لديه عقد حتى عام 2028. اعتمادًا على سير كأس العالم، أعتقد أن النادي سيجلس معه ليرى ما إذا كان يريد البقاء في دورتموند لفترة أطول".
وأكد هامان أيضًا أن مسيرة نميشا تجعله لاعبًا مطلوبًا بغض النظر عن مدة عقده الحالي. "لا يوجد الكثير من اللاعبين مثله في أوروبا؛ هناك سوق كبير لمثل هؤلاء اللاعبين. على دورتموند أن يضمنوا أنهم هم من يتحكمون في مستقبله".
التركيز يتحول إلى الدوري الألماني والألقاب الدولية
مع استمرار "الواجبات المنزلية" في المكتب الأمامي، سيظل نميشا مركزًا على الحفاظ على "أدائه المتفجر" على أرض الملعب. إذا تمكن من الحفاظ على مستواه الحالي أو حتى تحسينه، فسيحصل بلا شك على مكان في المنتخب الألماني بقيادة يوليان ناجلسمان في كأس العالم 2026.
بعد ذلك، سيتطلع نميشا إلى إحداث تأثير فوري عندما يواجه دورتموند فريق RB Leipzig في الدوري الألماني يوم السبت.
