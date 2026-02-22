"أمور لا علاقة لها بالدوري" - نجم تشيلسي يتعرض لانتقادات شديدة بسبب خطأ "غبي" بعد تعادل البلوز مع بيرنلي

تعادل تشيلسي 1-1 مع بيرنلي في اللحظات الأخيرة، حيث سجل زيان فليمنج هدفاً برأسه في الدقيقة 93 ليمنح الفريق الذي يحتل المركز 19 نقطة في ستامفورد بريدج، بعد طرد ويسلي فوفانا. وانتقد روزينيور لاعباً لم يذكر اسمه لفشله في مراقبة اللاعب الصحيح في الركنية التي سجل منها فليمنج، بينما ركز أوهارا على خطأ سانشيز نفسه.

في الدقيقة 85، بعد أن استحوذ على الكرة، لم يضيع سانشيز أي وقت، وبدلاً من ذلك شن هجمة مرتدة نحو جواو بيدرو، الذي سجل الهدف الأول. لكن البرازيلي كان يعاني من تقلصات عضلية، ولم يتمكن من ملاحقة الكرة.

"كم عمر (روبرت) سانشيز؟" بدأ أوهارا حديثه على talkSPORT. "إنه ليس شابًا، أليس كذلك؟ لديه خبرة كبيرة. في الدقيقة 85، وصلت الكرة إليه. كل ما عليك فعله هو الانبطاح. تمسك بها."

"ماذا يفعل؟" سأل كاندي.

أجاب أوهارا: "يركلها مباشرة إلى لاعب بيرنلي، فيستعيدونها! لقد فعل ذلك مرتين. أنا أنظر إليه وأقول: 'ماذا يفعل؟

"هذا ليس بسبب صغر سنه، بل بسبب غبائه!"