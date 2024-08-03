أموال تشيلسي وأرض الأوهام .. برشلونة في مهمة "شبه مستحيلة" لإنقاذ نيكو ويليامز!

حيرة في الأسابيع الأخيرة من الميركاتو

تألق مع أتلتيك بيلباو، وساهم في فوز إسبانيا بيورو ٢٠٢٤، ليقرر الجميع الركض خلفه، ولكن نيكو ويليامز جعل الأمور واضحة للجميع، بأن برشلونة هو أولويته ووجهته المفضلة.

ولكن من حظه العاثر، هو وأي لاعب يحلم بارتداء قميص الفريق الكتالوني، تأتي العوائق والظروف المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، لتضع هذه الأحلام في مهب الريح.

الصفقة بسيطة "أو تبدو كذلك"، بيلباو يريد الشرط الجزائي في عقد لاعبه بقيمة 55 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يتناسب مع إمكانياته ومستقبله المبشر، باريس سان جيرمان أو آرسنال أو تشيلسي يمكنهم تفعيله في لحظة، ولكن القلب وما يهوى ويريد!

قلب ويليامز يخبره بالانتقال لبرشلونة، ولكن كل العروض الكتالونية مرفوضة من الجانب الباسكي حتى الآن، وهو يتركنا أمام معضلة يجب إيجاد حلًا لها في أقرب وقت ممكن قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما سنحاول العثور عليه..