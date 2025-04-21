"أموال الهلال لا تهم سيموني إنزاجي ولكن!" .. خطة مدرب إنتر بعد عرض فهد بن نافل

كواليس جديدة عن صفقة سيموني إنزاجي "المحتملة"..

لا يزال مستقبل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يثير الجدل في الشارع الرياضي العالمي؛ بعد ارتباط اسمه بنادي الهلال.

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إنزاجي يرتبط بعقد مع العملاق الإيطالي إنتر، حتى 30 يونيو من عام 2026؛ إلا أن الهلال وضعه على رأس أولوياته في صيف 2025؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

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وقيل إن فهد بن نافل، رئيس شركة نادي الهلال "غير الربحية"، اجتمع مع إنزاجي في إيطاليا؛ وعرض عليه راتبًا سنويًا ضخمًا، يُقدر بـ20 مليون يورو.