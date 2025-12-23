"أشعر بخيبة أمل" .. أليكساندر إيزاك يتحدث بعد الجراحة، ومدرب توتنهام يرد على اتهامات أرني سلوت

قال مدرب ليفربول آرني سلوت يوم الثلاثاء إن اندفاع فان دي فين "المتهور" على إيزاك كان من المحتمل أن يؤدي إلى إصابة خصمه، موضحًا: "لقد كان تحديًا متهورًا. لقد تحدثت كثيرًا عن تدخل شافي سيمونز، الذي كان بالنسبة لي غير مقصود تمامًا. لا أعتقد أن مثل هذا التدخل يمكن أن يتسبب في إصابة، لكن تدخل فان دي فين، إذا قمت بتدخل مثل هذا 10 مرات، فهناك احتمال كبير أن يتعرض اللاعب لإصابة خطيرة في 10 مرات".

ومع ذلك، دافع توماس فرانك، مدرب توتنهام، عن فان دي فين، مدعيًا أن محاولة القيام بمثل هذا التحدي كان رد فعل طبيعي من قلب الدفاع.

وقال فرانك عن تعليقات سلوت: "من الواضح أنني لا أتفق مع هذا الرأي. من نواحٍ عديدة، أعتقد أننا نتحدث عن مدافع مثل ميكي فان دي فين الذي سيبذل قصارى جهده لتجنب الإصابة، لذا فهي عملية انتقالية.

"إنه يركض عائدًا، والكرة تنزلق على الجانب، وهو يبذل قصارى جهده ليرى ما إذا كان بإمكانه صد تلك التسديدة، لذا فهو ينزلق. لسوء الحظ، وضع إيزاك قدمه هناك مباشرة، وهذا يجعل الأمر يبدو أسوأ مما هو عليه. أعتقد أن هذه ستكون رد فعل طبيعي لأي مدافع.

"سأقولها بهذه الطريقة: إذا لم يفعل مدافعي ذلك، فلا أعتقد أنه مدافع حقيقي. إنه لاعب عادل للغاية وتنافسي. هذا شيء محسوم. الشيء الآخر، أنت تعلم أيضًا أن اللاعبين قد حلا الأمر، وهذا مؤشر جيد على كيفية حلهم له. مؤشر جيد."