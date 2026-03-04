صافرات الاستهجان ضد باستوني .. "هدف برشلونة" ليس ضحية في الملاعب الإيطالية وما حدث ضده أمر مطلوب "أحيانًا"!

لا تزال قضية باستوني حية أكثر من أي وقت مضى. فبعد ليتشي، يقف كومو أيضًا ضد مدافع النيراتزوري بعد التمثيل الواضح ضد يوفنتوس.

ربما يتم المبالغة؟ ولماذا؟ ظهرت حالة من الغضب التي انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت حتى إلى تهديدات وإهانات لباستوني ولعائلته.

هذا جنون، وهذا ما لا ينبغي لكرة القدم وبشكل عام للرياضة أن تمثله. لا نريد إطلاقًا تغذية هذا أو دفع الناس إلى "كره" باستوني. ليست هذه هي الفكرة.

لكن في المقابل، لماذا لا ينبغي أن يُطلق عليه صافرات الاستهجان؟ في الأساس هي أكثر أشكال الاحتجاج تحضرًا التي يمكن للجماهير إظهارها في الملعب. وإذا أرادوا التعبير عن استيائهم من تصرف غير رياضي فلا توجد لديهم وسيلة مناسبة سوى ذلك.